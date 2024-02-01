ЕС предоставляет Украине 50 миллиардов евро: когда правительство получит деньги и как их потратит

Деньги Европейский Союз будет предоставлять за проведение ряда реформ. В течение 2024 года украинская власть рассчитывает получить 18 миллиардов евро.

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Европейский совет 1 февраля 2024 года поддержал план по программе Ukraine Facility о предоставлении Украине экономической помощи, размер которой составляет 50 миллиардов евро. Значительную часть средств, полученных от Европейского Союза, украинское правительство направит в бюджет, чтобы профинансировать бюджетный дефицит. Об этом 1 февраля написал в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

Шмыгаль объяснил, как Украина планирует тратить 50 миллиардов евро от ЕС Фото: Скриншот

Премьер также отметил, что в рамках еще одного компонента программы будет создан специальный инвестиционный инструмент, с помощью которого Украина будет покрывать риски в приоритетных секторах.

"Он позволит привлечь дополнительные средства на инвестиции", — пояснил глава правительства.

Деньги ЕС для Украины: как будут тратить финансовую помощь

Помощь Украине будет предоставляться в течение четырех лет, то есть до 2027 года. Деньги будут выделяться как в виде кредитов, так и безвозвратных грантов. Однако, как отметил в своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк, Евросоюз будет предоставлять средства при выполнении Украиной определенных условий. Например, чтобы получить определенную сумму денег, украинской власти нужно будет принять какой-то конкретный закон.

"Сам план будет на четыре года, до конца 2027-го. И в каждый квартал, с 2024 по 2027 годы, он будет иметь условный перечень шагов, по которым будут выделяться деньги", — говорится в сообщении депутата.

Он также добавил, что большая часть бюджета программы Ukrainian Facility, а именно 39 миллионов евро, предназначена именно для Украины.

"Еще восемь миллиардов евро — "Инвестиционный фонд" и три миллиарда — "Техническая и админ.поддержка" (компенсация ставки кредитной). Эти 39 миллиардов евро — это как макрофинансовая помощь (в бюджет). Условно, как транш МВФ", — написал Ярослав Железняк.

Он также добавил, что 18 миллиардов евро от Евросоюза Украина надеется получить в течение 2024 года.

Между тем министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что программу Ukraine Facility Европейский парламент должен утвердить в конце февраля. Первый транш наша страна получит уже весной.

"Мы рассчитываем получить первый платеж объемом 4,5 млрд евро уже в марте", — сказала она.

Финансовая помощь: кто еще оказал Украине денежную поддержку

Среди всех союзников финансовую поддержку Украине, кроме Европейского Союза, предоставило еще японское правительство в рамках проекта Всемирного банка. Так, 31 января в Министерстве финансов сообщили, что 390 миллионов долларов уже поступили в госбюджет нашего государства.

Как пояснили в ведомстве, финансовая помощь состоит из двух частей. Первая — это грантовые средства на сумму 89,8 миллиона долларов в рамках проекта по восстановлению сельского хозяйства. А вторая часть — это заем объемом $300 млн в рамках проекта, который профинансирует займом Всемирный банк. Для этого из Целевого фонда выделили 1,2 миллиарда долларов.

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Украина также ожидает получить финансовую поддержку со стороны США, однако предоставление денежной помощи задерживается, поскольку Палата представителей Конгресса уже полгода не может согласовать вопрос о выделении Украине пакета помощи размером 61 миллиарда долларов.

К слову, ранее, директор ЦРУ Уильям Бернс опубликовал статью, в которой предложил некоторым американским политикам отложить споры и проголосовать за выделение помощи Украине.