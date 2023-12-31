Основания для оптимизма: аналитик рассказал, почему Украина получит помощь на $61 млрд от США

По словам аналитика Ильи Кислицкого, Украина остается заложником политической ситуации в Штатах. Сбалансированную ситуацию создает паритет Демократической и Республиканской партий.

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Украина, скорее всего, получит помощь на 61 млрд долларов от США. Такого мнения придерживается глава аналитического направления инвестиционной компании Blackshield Capital Илья Кислицкий. Им он поделился с изданием OBOZ.UA.

По словам Кислицкого, политикам в США нужно преодолеть риск рецессии, чтобы задобрить электорат перед выборами. Сейчас Администрация президента Джо Байдена сейчас пытается "навести порядок" или создать его иллюзию в экономике.

Он отметил, что, несмотря на декабрьское заявление Федерального резерва США (ФРС) о положительной динамике в экономике США, многие аналитики говорят, что ситуация на самом деле противоречива. Американским политикам надо больше хороших новостей.

Кислицкий отметил, что кроме ситуации с экономикой, на повестке дня в США есть не менее важные вопросы. Речь идет как об чисто американских, так и геополитических сферах. Среди них — финансовой помощи для Украины

"Важно то, пойдут ли обе партии – демократическая и республиканская – на создание условий, в которых США как наиболее развитая экономика в мире способна оказывать финансовую поддержку Украине на пути к победе", – сказал Кислицкий.

По словам аналитика, Украина остается заложником политической ситуации в Штатах, однако есть основания для оптимизма. Сбалансированную ситуацию создает паритет Демократической и Республиканской партий. Так, решения Сената с большинством демократов должны быть утверждены Палатой представителей, где в большинстве уже республиканцы.

"Вместе с тем, мы предполагаем, что здравый смысл и аргументы, призывающие к глобальной безопасности, играют свою роль, и Украина получит ожидаемый пакет финансовой помощи", – заявил Кислицкий.

Напомним, что Байден обратился к Конгрессу после массированного обстрела РФ. По словам президента США, ставки этой борьбы выходят далеко за пределы Украины, ведь они влияют на весь Альянс, безопасность Европы и будущее трансатлантических отношений.