Підстави для оптимізму: аналітик розповів, чому Україна отримає допомогу на $61 млрд від США

За словами аналітика Іллі Кислицького, Україна залишається заручником політичної ситуації в Штатах. Збалансовану ситуацію створює паритет Демократичної та Республіканської партій.

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Україна, найімовірніше, отримає допомогу на 61 млрд доларів від США. Такої думки дотримується голова аналітичного напрямку інвестиційної компанії Blackshield Capital Ілля Кислицький. Нею він поділився з виданням OBOZ.UA .

За словами Кислицького, політикам у США потрібно подолати ризик рецесії, щоб задобрити електорат перед виборами. Наразі Адміністрація президента Джо Байдена зараз намагається "навести лад" або створити його ілюзію в економіці.

Він зазначив, що, незважаючи на грудневу заяву Федерального резерву США (ФРС) про позитивну динаміку в економіці США, багато аналітиків кажуть, що ситуація насправді суперечлива. Американським політикам треба більше хороших новин.

Кислицький зазначив, що окрім ситуації з економікою, на порядку денному у США є не менш важливі питання. Йдеться як про суто американські, так і геополітичні сфери. Серед них — фінансової допомоги для України

"Важливим є те, чи підуть обидві партії — демократична і республіканська — на створення умов, за яких США як найрозвиненіша економіка у світі здатна надавати фінансову підтримку Україні на шляху до перемоги", — сказав Кислицький.

За словами аналітика, Україна залишається заручником політичної ситуації в Штатах, проте є підстави для оптимізму. Збалансовану ситуацію створює паритет Демократичної та Республіканської партій. Так, рішення Сенату з більшістю демократів мають бути затверджені Палатою представників, де в більшості вже республіканці.

"Водночас ми припускаємо, що здоровий глузд і аргументи, які закликають до глобальної безпеки, відіграють свою роль, і Україна отримає очікуваний пакет фінансової допомоги", — заявив Кислицький.

Нагадаємо, що Байден звернувся до Конгресу після масованого обстрілу РФ. За словами президента США, ставки цієї боротьби виходять далеко за межі України, адже вони впливають на весь Альянс, безпеку Європи та майбутнє трансатлантичних відносин.