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"Мы договорились": в ЕС выделили 50 миллиардов евро на помощь Украине, — Мишель

Шарль Мишель и Владимир Зеленский, Мишель Зеленский, Шарль Мишель Зеленский
Фото: Офис президента | Ранее на этот пакет помощи наложила вето Венгрия (иллюстративное фото)

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель рассказал, что решение поддержали все 27 членов ЕС. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что выделение нового пакета помощи "доказывает мощное единство Евросоюза".

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В Евросоюзе, несмотря на позицию Венгрии, смогли прийти к согласию и принять выделение средств на помощь Украине. Об этом 1 февраля сообщил в соцсетях председатель Европейского Совета Шарль Мишель.

"Мы договорились!", — написал он.

Европейский чиновник отметил, что все 27 лидеров ЕС договорились о дополнительном пакете поддержки Украины в размере 50 миллиардов евро. Средства будут выделены из бюджета Евросоюза.

"Это обеспечивает постоянное, долгосрочное, предсказуемое финансирование для Украины", — подчеркнул Мишель.

Политик добавил, что ЕС берет на себя лидерство и ответственность в поддержке Украины.

"Мы знаем, что поставлено на карту", — заявил он.

Шарль Мишель, ЕС, Евросоюз, Европейский союз, помощь Украине, 50 миллиардов Fullscreen
Публикация Мишеля от 1 февраля
Фото: Скриншот

Реакция Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Мишеля и лидеров ЕС за выделение помощи на 2024-2027 годы.

"Очень важно, что решение было принято всеми 27 лидерами. Это в очередной раз доказывает мощное единство Евросоюза. Продолжение финансовой поддержки ЕС для Украины укрепит нашу долгосрочную экономическую и финансовую стабильность, что не менее важно, чем военная помощь и санкционное давление на Россию", — отметил лидер.

Зеленский, Владимир Зеленский, ЕС, Евросоюз, Европейский союз, Европейский союз, помощь Украине, 50 миллиардов Fullscreen
Публикация Зеленского от 1 февраля
Фото: Скриншот

Напомним, ранее выделение финансирования для Украины заблокировала Венгрия. В СМИ впоследствии появилась информация, что лидеры ЕС готовы саботировать экономику страны, если та не изменит свою позицию. В Венгрии заявляли, что их правительство шантажируют.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан делился, что готов снять свое вето, но при одном условии. Будапешт требовал, чтобы 50 миллиардов евро разделили на ежегодные транши, и каждый из них согласовывался голосованием отдельно.

Руководитель польского правительства Дональд Туск заявлял, что Орбан решает, является ли Венгрия частью европейского сообщества. Он подчеркивал, что в вопросе поддержки Украины нет места компромиссам.