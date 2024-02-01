"Мы договорились": в ЕС выделили 50 миллиардов евро на помощь Украине, — Мишель

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель рассказал, что решение поддержали все 27 членов ЕС. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что выделение нового пакета помощи "доказывает мощное единство Евросоюза".

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В Евросоюзе, несмотря на позицию Венгрии, смогли прийти к согласию и принять выделение средств на помощь Украине. Об этом 1 февраля сообщил в соцсетях председатель Европейского Совета Шарль Мишель.

"Мы договорились!", — написал он.

Европейский чиновник отметил, что все 27 лидеров ЕС договорились о дополнительном пакете поддержки Украины в размере 50 миллиардов евро. Средства будут выделены из бюджета Евросоюза.

"Это обеспечивает постоянное, долгосрочное, предсказуемое финансирование для Украины", — подчеркнул Мишель.

Политик добавил, что ЕС берет на себя лидерство и ответственность в поддержке Украины.

"Мы знаем, что поставлено на карту", — заявил он.

Публикация Мишеля от 1 февраля Фото: Скриншот

Реакция Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Мишеля и лидеров ЕС за выделение помощи на 2024-2027 годы.

"Очень важно, что решение было принято всеми 27 лидерами. Это в очередной раз доказывает мощное единство Евросоюза. Продолжение финансовой поддержки ЕС для Украины укрепит нашу долгосрочную экономическую и финансовую стабильность, что не менее важно, чем военная помощь и санкционное давление на Россию", — отметил лидер.

Публикация Зеленского от 1 февраля Фото: Скриншот

Напомним, ранее выделение финансирования для Украины заблокировала Венгрия. В СМИ впоследствии появилась информация, что лидеры ЕС готовы саботировать экономику страны, если та не изменит свою позицию. В Венгрии заявляли, что их правительство шантажируют.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан делился, что готов снять свое вето, но при одном условии. Будапешт требовал, чтобы 50 миллиардов евро разделили на ежегодные транши, и каждый из них согласовывался голосованием отдельно.

Руководитель польского правительства Дональд Туск заявлял, что Орбан решает, является ли Венгрия частью европейского сообщества. Он подчеркивал, что в вопросе поддержки Украины нет места компромиссам.