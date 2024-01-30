Венгрия готова разблокировать 50 млрд евро для Украины, но с условием, — Орбан

По словам главы венгерского правительства, решение о предоставлении помощи Украине должно быть единогласным и утверждаться ежегодно. Он убежден, что без этого ЕС ждет раскол.

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Венгерский премьер-министр Виктор Орбан подтвердил, что правительство готово разблокировать финансирование Евросоюза для Украины в размере 50 млрд евро. Однако Будапешт выдвигает условие, согласно которому ежегодная выплата этих средств должна утверждаться единогласно всеми членами ЕС. Об этом Орбан заявил в интервью французскому изданию Le Point, опубликованном 30 января.

По словам главы венгерского правительства, условие о ежегодном утверждении необходимо для того, чтобы сохранить единство Евросоюза. По его словам, если бы Венгрия не имела возможности блокировать помощь Украине, это привело бы к расколу в ЕС.

"И это ежегодное решение должно иметь ту же правовую основу, что и сегодня: оно должно быть единогласным. К сожалению, эта позиция понимается или интерпретируется некоторыми странами как средство для ежегодного шантажа. Наша позиция заключается в том, что речь идет не о шантаже с помощью права вето, а о восстановлении и поддержании единства Европейского союза", — заявил Орбан.

При этом он отметил, что позиция Венгрии по вторжению России в Украину остается неизменной — он по-прежнему считает, что войну можно закончить лишь дипломатическим путем.

"С течением времени мы продолжаем верить, что военного решения войны в Украине не существует. К сожалению, 26 других партий по-прежнему считают, что военное решение существует. Их предложение направлено в сторону военного решения, которое я не поддерживаю. И венграм это тоже не нравится. Мы считаем, что единственное решение — это дипломатическое решение. Это означает прекращение огня и мирные переговоры. В этом контексте нас просят предоставить Украине 50 миллиардов евро на четыре года. Поскольку нам не нравится эскалация войны и мы не думаем, что решение будет найдено на поле боя, нам не нравится это предложение", — пояснил Орбан.

Стоит отметить, что в понедельник, 29 января, Financial Times опубликовала статью о том, что в случае наложения Будапештом вето на выделение 50 млрд евро для Украины, Евросоюз может "наказать" венгерскую экономику, отказав Венгрии в платежах из Европы, что повлияет на инвестиции и валюту в стране. Орбан заявил, что ЕС действительно может пойти на такие меры.

"Это своего рода инструкция по шантажу. Короче говоря, они говорят, что если мы будем вести себя как суверенная страна, то Венгрия немедленно окажется в огромной финансовой блокаде, и они связывают украинский вопрос с верховенством права. Эти два вопроса не имеют ничего общего друг с другом! Что в Венгрии наступит Армагеддон. Об этом говорится в документе, опубликованном Financial Times. Я не сомневаюсь в достоверности этого документа. Зная Брюссель, они могут это сделать", — заявил Орбан.

Напомним, 29 января, по информации СМИ, Будапешт заявила о готовности пойти на компромисс в вопросе поддержки Украины. Венгрия не будет блокировать выделение средств, если будут внесены некоторые поправки.

Также 29 января министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ходе своего визита в Ужгород призвал Украину разрешить закарпатским венграм учиться и сдавать экзамены на венгерском языке. В свою очередь глава МИД Украны Дмитрий Кулеба сообщил, что для обработки просьб Венгрии под эгидой двух министерств иностранных дел будет сформирована специальная комиссия, которая предоставит результаты своей работы через 10 дней.