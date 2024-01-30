Угорщина готова розблокувати 50 млрд євро для України, але з умовою, — Орбан

За словами очільника угорського уряду, рішення про надання допомоги Україні має бути одноголосним і затверджуватися щорічно. Він переконаний, що без цього на ЄС чекає розкол.

Related video

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан підтвердив, що уряд готовий розблокувати фінансування Євросоюзу для України в розмірі 50 млрд євро. Однак Будапешт висуває умову, згідно з якою щорічну виплату цих коштів мають затверджувати одноголосно всі члени ЄС. Про це Орбан заявив в інтерв'ю французькому виданню Le Point, опублікованому 30 січня.

За словами глави угорського уряду, умова про щорічне затвердження необхідна для того, щоб зберегти єдність Євросоюзу. За його словами, якби Угорщина не мала можливості блокувати допомогу Україні, це призвело б до розколу в ЄС.

"І це щорічне рішення повинно мати ту саму правову основу, що й сьогодні: воно повинно бути одноголосним. На жаль, ця позиція розуміється або інтерпретується деякими країнами як засіб для щорічного шантажу. Наша позиція полягає в тому, що йдеться не про шантаж за допомогою права вето, а про відновлення і підтримання єдності Європейського союзу", — заявив Орбан.

При цьому він зазначив, що позиція Угорщини щодо вторгнення Росії в Україну залишається незмінною — він, як і раніше, вважає, що війну можна закінчити лише дипломатичним шляхом.

"З плином часу ми продовжуємо вірити, що військового рішення війни в Україні не існує. На жаль, 26 інших партій, як і раніше, вважають, що військове рішення існує. Їхня пропозиція спрямована в бік військового рішення, яке я не підтримую. І угорцям це теж не подобається. Ми вважаємо, що єдине рішення — це дипломатичне рішення. Це означає припинення вогню і мирні переговори. У цьому контексті нас просять надати Україні 50 мільярдів євро на чотири роки. Оскільки нам не подобається ескалація війни і ми не думаємо, що рішення буде знайдено на полі бою, нам не подобається ця пропозиція", — пояснив Орбан.

Варто зазначити, що в понеділок, 29 січня, Financial Times опублікувала статтю про те, що в разі накладення Будапештом вето на виділення 50 млрд євро для України Євросоюз може "покарати" угорську економіку, відмовивши Угорщині в платежах з Європи, що вплине на інвестиції та валюту в країні. Орбан заявив, що ЄС дійсно може піти на такі заходи.

"Це свого роду інструкція з шантажу. Одним словом, вони кажуть, що якщо ми поводитимемося як суверенна країна, то Угорщина негайно опиниться у величезній фінансовій блокаді, і вони пов'язують українське питання з верховенством права. Ці два питання не мають нічого спільного одне з одним! Що в Угорщині настане Армагеддон. Про це йдеться в документі, опублікованому Financial Times. Я не сумніваюся в правдивості цього документа. Знаючи Брюссель, вони можуть це зробити", — заявив Орбан.

Нагадаємо, 29 січня, за інформацією ЗМІ, Будапешт заявив про готовність піти на компроміс у питанні підтримки України. Угорщина не блокуватиме виділення коштів, якщо буде внесено деякі поправки.

Також 29 січня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто під час свого візиту до Ужгорода закликав Україну дозволити закарпатським угорцям навчатися й складати іспити угорською мовою. Зі свого боку глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що для опрацювання прохань Угорщини під егідою двох міністерств закордонних справ буде сформовано спеціальну комісію, яка надасть результати своєї роботи за 10 днів.