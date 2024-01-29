Сіярто закликав повернути угорцям Закарпаття колишні права: Кулеба відповів (відео)

За словами глави МЗС Угорщини, Будапешт підготував список "прохань для нормалізації відносин", який складається з одинадцяти пунктів.

Related video

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто закликав Україну дозволити закарпатським угорцям навчатися і складати іспити угорською мовою. Про це він сказав на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком в Ужгороді 29 січня, повідомив журналіст Віталій Глагола.

"Ми нічого більше не просимо, як повернути угорцям Закарпаття права, які вони мали до 2015 року. Щоб вони могли вчитися і складати іспити рідною мовою", — сказав Сіярто.

Важливо

"Будемо претендувати на Закарпаття": угорський політик пригрозив Україні

Очільник угорського дипломатичного відомства заявив, що прибув в Україну, щоб "відновити довіру у двосторонніх відносинах". Він зазначив, що Будапешт сформував список "прохань для нормалізації відносин", який складається з одинадцяти пунктів.

Зі свого боку Кулеба повідомив, що для опрацювання прохань Угорщини під егідою двох міністерств закордонних справ буде сформовано спеціальну комісію.

"Через 10 днів вона має представити на розгляд урядів обох країн конкретне розуміння, як і що з переліку тих питань, які ми отримали, потребує вирішення", — заявив глава МЗС України.

Кулеба і Сіярто про мовний закон

Нагадаємо, під час візиту до Ужгорода 29 січня Петер Сіярто разом з Андрієм Єрмаком і Дмитром Кулебою також вшанували пам'ять українських захисників і відвідали могили загиблих воїнів ЗСУ угорського походження.

Раніше, 23 січня, угорські ЗМІ заявили, що перед візитом до Ужгорода Петеру Сіярто на електронну пошту посольства Угорщини в Україні надійшов лист із погрозами вбивством.