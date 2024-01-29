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Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Дедалі більше і більше загиблих": Сійярто в Ужгороді висловився про війну в Україні (фото)

Петер Сіярто, Андрій Єрмак, Дмитро Кулеба, Ужгород, Угорщина, війна в Україні, фото
Фото: Telegram / Андрій Єрмак | Петер Сійярто, Андрій Єрмак і Дмитро Кулеба

За словами глави угорського дипломатичного відомства, людські життя можна врятувати тільки за допомогою досягнення миру.

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Міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петер Сійярто закликав до завершення російсько-української війни під час візиту в Ужгород 29 січня. Про це угорський дипломат написав на своїй сторінці у Facebook.

"Дедалі більше і більше загиблих на полі бою, ми не повинні допустити, щоб ще більше загинуло! Війна має закінчитися, людські життя можна врятувати тільки миром", — заявив Сійярто.

Глава угорського дипломатичного відомства також опублікував фото з Ужгорода.

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Сійярто, Єрмак і Кулеба в Ужгороді
Фото: Петер Сійярто/Facebook
Сійярто, Єрмак, кулеба, ужгород Fullscreen
Сійярто, Єрмак і Кулеба в Ужгороді
Фото: Петер Сійярто/Facebook
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Могили українських захисників в Ужгороді
Фото: Петер Сійярто/Facebook

В Офісі президента України повідомили, що Петер Сійярто разом із главою ОП України Андрієм Єрмаком і міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою встановили лампадки до пам'ятника загиблим військовим на кладовищі "Кальварія".

"Вшанували пам'ять тих, хто віддав життя, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Відвідали могили загиблих воїнів ЗСУ угорського походження", — написав у Telegram Єрмак.

ермак, кулеба, сіярто, ужгород, цвинтар Fullscreen
Єрмак, Кулеба і Сійарто вшанували пам'ять загиблих
Фото: Telegram / Андрій Єрмак

Нагадаємо, 29 січня ЗМІ повідомили, що Угорщина висловила готовність до компромісу в питанні надання Україні 50 мільярдів євро з бюджету Європейського союзу.

Раніше, 24 січня, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав парламент ратифікувати заяву Швеції на вступ до НАТО і завершити ратифікацію за першої ж можливості.