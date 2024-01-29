"Дедалі більше і більше загиблих": Сійярто в Ужгороді висловився про війну в Україні (фото)
За словами глави угорського дипломатичного відомства, людські життя можна врятувати тільки за допомогою досягнення миру.
Міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петер Сійярто закликав до завершення російсько-української війни під час візиту в Ужгород 29 січня. Про це угорський дипломат написав на своїй сторінці у Facebook.
"Дедалі більше і більше загиблих на полі бою, ми не повинні допустити, щоб ще більше загинуло! Війна має закінчитися, людські життя можна врятувати тільки миром", — заявив Сійярто.
Глава угорського дипломатичного відомства також опублікував фото з Ужгорода.
В Офісі президента України повідомили, що Петер Сійярто разом із главою ОП України Андрієм Єрмаком і міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою встановили лампадки до пам'ятника загиблим військовим на кладовищі "Кальварія".
"Вшанували пам'ять тих, хто віддав життя, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Відвідали могили загиблих воїнів ЗСУ угорського походження", — написав у Telegram Єрмак.
Нагадаємо, 29 січня ЗМІ повідомили, що Угорщина висловила готовність до компромісу в питанні надання Україні 50 мільярдів євро з бюджету Європейського союзу.
Раніше, 24 січня, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав парламент ратифікувати заяву Швеції на вступ до НАТО і завершити ратифікацію за першої ж можливості.