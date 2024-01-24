Угорщина підтримає вступ Швеції до НАТО, – Орбан

Коли угорський уряд ратифікує шведську заявку, остання перепона на шляху до Альянсу зникне.

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Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликає парламент ратифікувати заяву Швеції на вступ до НАТО. Про це він написав на своїй сторінці в Х (раніше Твіттер).

Після розмови з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом премʼєр-міністр Віктор Орбан оголосив, що вони підтримають вступ Швеції до НАТО.

"Я також наголосив, що ми продовжимо закликати Національні збори Угорщини проголосувати за вступ Швеції і завершити ратифікацію за першої ж можливості", — написав Орбан.

Вступ Швеції до НАТО

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Швеція та Фінляндія подали заявки про вступ до НАТО. Фінляндія приєдналась до Альянсу 4 квітня 2023 року, але вступ Швеції блокувала Туреччина і Угорщина. 23 січня турецький парламент ратифікував вступ Швеції до НАТО. З 346 парламентаріїв 287 проголосували позитивно. Останньою перепоною була Угорщина, яка заявляла, що Швеції "бракує поваги" до неї.

Коли угорській парламент проголосує за ратифікацію, то Швеція зможе стати повноцінним членом Альянсом. Своєю чергою для України це може відкрити можливість для отримування винищувачів JAS-39 Gripen. Швеція не була готова їх постачати через те, що постачання могло зменшити їхній бойовий потенціал.

Нагадаємо, 18 травня 2022 року Швеція та Фінляндія офіційно подали заявки на вступ до НАТО.

25 жовтня 2023 року ЗМІ повідомили, що Туреччина почала процес ратифікації заявки Швеції на вступ до НАТО.