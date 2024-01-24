Венгрия поддержит вступление Швеции в НАТО, — Орбан

Когда венгерское правительство ратифицирует шведскую заявку, последняя преграда на пути в Альянс исчезнет.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призывает парламент ратифицировать заявление Швеции на вступление в НАТО. Об этом он написал на своей странице в Х (ранее Твиттер).

После разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом премьер-министр Виктор Орбан объявил, что они поддержат вступление Швеции в НАТО.

"Я также подчеркнул, что мы продолжим призывать Национальное собрание Венгрии проголосовать за вступление Швеции и завершить ратификацию при первой же возможности", — написал Орбан.

Вступление Швеции в НАТО

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Швеция и Финляндия подали заявки о вступлении в НАТО. Финляндия присоединилась к Альянсу 4 апреля 2023 года, но вступление Швеции блокировала Турция и Венгрия. 23 января турецкий парламент ратифицировал вступление Швеции в НАТО. Из 346 парламентариев 287 проголосовали положительно. Последней преградой была Венгрия, которая заявляла, что Швеции "не хватает уважения" к ней.

Когда венгерский парламент проголосует за ратификацию, то Швеция сможет стать полноценным членом Альянса. В свою очередь для Украины это может открыть возможность для получения истребителей JAS-39 Gripen. Швеция не была готова их поставлять из-за того, что поставки могли уменьшить их боевой потенциал.

Напомним, 18 мая 2022 года Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО.

25 октября 2023 года СМИ сообщили, что Турция начала процесс ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО.