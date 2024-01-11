Глава МЗС Угорщини Сіярто зустрінеться з Кулебою та Єрмаком: стала відома дата

За словами спікера українського дипломатичного відомства Олега Ніколенка, переговори представників Києва і Будапешта відбудуться на території Закарпатської області.

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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто 29 січня зустрінеться з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком. Про це сказав прессекретар МЗС України Олег Ніколенко в коментарі "Суспільному" 11 січня.

За словами Олега Ніколенка, переговори відбудуться на території Закарпатської області, в Ужгороді.

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Спікер українського дипломатичного відомства зазначив, що ця зустріч стане продовженням нещодавніх політичних контактів Києва і Будапешта.

Ніколенко також заявив, що чиновники обговорюватимуть майбутні переговори президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

"Ключовими темами стануть організація зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана для просування важливих для України рішень у Європейському Союзі та комплексного розвитку двосторонніх відносин", — уточнив Ніколенко.

Нагадаємо, 28 грудня Петер Сіярто повідомив, що в січні 2024 року відбудеться його зустріч з Андрієм Єрмаком. Угорський дипломат заявив, що на переговорах будуть порушені "двосторонні питання", але це не означатиме змін позиції щодо війни в Україні.

Зі свого боку Андрій Єрмак 28 грудня повідомив, що провів телефонну розмову з Петером Сіярто, під час якої обговорив зустріч Володимира Зеленського з угорським прем'єром Віктором Орбаном, а також "просування України на євроінтеграційному шляху".