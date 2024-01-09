Угорщина висунула вимогу для зняття вето на допомогу Україні, — Politico

На думку журналістів, ініціатива Угорщини показує, що тиск європейських дипломатів на Віктора Орбана дав свої плоди. При цьому деякі дипломати в ЄС налаштовані до ідеї Будапешта скептично.

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Угорщина може розблокувати допомогу Європейського союзу для України в розмірі 50 мільярдів євро за умови, що фінансування щорічно переглядатимуть. Про це пише Politico 9 січня, посилаючись на трьох дипломатів ЄС.

Повідомляється, що тиск європейських лідерів на прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в питанні фінансування Києва, можливо, починає приносити плоди. За словами дипломатів, Будапешт дав зрозуміти, що вето може бути знято, якщо Європейська рада одноголосно погодитися переглядати фінансування щороку.

Як зазначають журналісти, таке рішення дало б змогу главі угорського уряду щороку блокувати фінансування ЄС для України, або ж отримувати поступки від Брюсселя за відмову від блокування пакетів допомоги Києву.

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Джерела видання повідомили, що Угорщина висунула цю ініціативу під час зустрічі 27 експертів ЄС із бюджету в п'ятницю, а також у письмовому документі для головування Бельгійської Ради.

Автори статті зазначили що, що Будапешт уже не вперше висуває цю ідею. За їхніми словами, подібна пропозиція демонструє відхилення Віктора Орбана від своєї попередньої риторики, коли він виступав проти будь-якої допомоги з бюджету ЄС для України.

Один із дипломатів сказав у коментарі ЗМІ, що деякі його колеги в ЄС, як і раніше, налаштовані скептично до згаданої ідеї.

"MFF (семирічний бюджет ЄС) являє собою багаторічну структуру, ми не можемо робити це з року в рік", — заявив дипломат.

Нагадаємо, 18 грудня голова Європейської ради Шарль Мішель повідомив, що ЄС переніс екстрений саміт, на якому мало відбутися узгодження бюджету, а також голосування за виділення Україні допомоги, оскільки блоку "потрібно ще трохи часу, щоб переконати Угорщину".

Зі свого боку Віктор Орбан 21 грудня заявив, що країни ЄС можуть надати допомогу Україні, незважаючи на опір з боку уряду Угорщини. За словами угорського прем'єра, для цього в ЄС можуть укласти окрему угоду між 26 іншими державами-членами на саміті на початку 2024 року.