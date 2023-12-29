Торкнуться питання миру: Сіярто повідомив, коли зустрінеться з Єрмаком і що йому скаже

Міністр закордонних справ Угорщини заявив, що з нетерпінням чекає на особисту зустріч з головою офісу Володимира Зеленського. При цьому наполягає на особливому угорському баченні миру в Україні.

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Зустріч голови Офісу президента Андрія Єрмака та голови МЗС Угорщини Петера Сіярто відбудеться у січні 2024 року. Під час зустрічі політики обговорять "двосторонні питання", але це не означатиме змін позиції щодо війни в Україні. Про майбутнє спілкування з представником президента Володимира Зеленського ідеться у дописі Сіярто на сторінці Facebook, опублікованому 28 грудня.

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Сіярто підтвердив, що мав телефонну розмову з Андрієм Єрмаком. При цьому наголосив, що угорський уряд є прихильником "двостороннього діалогу", який покращить відносини з сусідами. Також зауважив, що на сьогодні не ідеться про зміни в "промирній позиції" Угорщини. Однак посадовець очікує, що матиме можливість поспілкуватись щодо питань, важливих для обох сторін.

"Звичайно, ми не змінимо нашу промирну позицію, але я з нетерпінням чекаю нашої особистої зустрічі в січні, тому що там ми матимемо можливість обговорити найактуальніші двосторонні питання", — написав міністр зовнішніх справ Угорщини.

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Зазначимо, Андрій Єрмак 28 грудня також повідомляв про майбутню особисту зустріч з Сіярто, але при цьому не вказав, коли саме вона відбудеться. Посадовець також назвав теми, яких торкнулись під час телефонної розмови. Зокрема, ішлось про майбутню зустріч президента Зеленського та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Також говорили про європейські перспективи України.

Угорськ політики регулярно роблять заяви, в яких заперечують наміри України стати членом ЄС, блокують отримання допомоги від європейців та виступають на проросійських позиціях щодо вторгнення РФ. Однак у грудні 2023 року під час саміту ЄС вдалось уникнути блокування щодо початку перемовин про вступ до Євросоюзу. Зокрема, ЗМІ писали, що у момент голосування Віктор Орбан вийшов з зали, де зібрались голови країн-членів ЄС. Втім, 50 млрд євро фінансової допомоги досі не підтримані — Угорщина щоразу голосує проти надання коштів. При цьому урядовці цієї країни заявляють, що ЄС не зобов'язане надати гроші Україні, а краще мала б надати певну суму угорцям. Крім того, вони наполягають, що приєднання до європейської спільноти не можливе, доки в Україні триває війна.

Нагадуємо, 21 грудня Віктор Орбан підтвердив, що дійсно матиме зустріч з Володимиром Зеленським. Політики нетривалий час поспілкувались під час інавгурації президента Аргентини: очільник України тоді сказав кілька слів очільник Угорщини.