Орбан прийняв запрошення Зеленського щодо двосторонньої зустрічі, — ЗМІ

За словами Орбана, залишається прояснити лише одне питання.

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан ствердно відповів на запрошення глави України Володимира Зеленського щодо двосторонньої зустрічі. Про це повідомляє Sky News із посиланням на заяву угорського лідера під час виступу на міжнародній пресконференції.

Відомо, що зустріч Орбана та Зеленського буде першою офіційною двосторонньою зустріччю між двома лідерами з початку війни.

За словами прем'єра, Володимир Зеленський запропонував йому зустріч ще на початку місяця, зокрема йшлося про "переговори".

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"Я сказав йому, що буду в його розпорядженні. Нам залишається лише прояснити одне питання: про що?" — зазначив Орбан.

Він також додав, що президент України хотів обговорити заявку країни на приєднання до Європейського союзу.

Раніше очільник угорського уряду заявив, що позицію Будапешта можна обійти "в багатьох сферах". За його словами, у ЄС є "резервний варіант" щодо виділення допомоги Києву.

А 18 грудня, голова Європейської ради Шарль Мішель повідомив, що ЄС союз переніс екстрений саміт, на якому мало відбутися узгодження бюджету блоку, а також голосування за виділення Україні допомоги. Він зазначив, що блоку потрібно "ще трохи часу", щоб переконати Угорщину.