Найближчим часом: готується зустріч Зеленського та Обрана, — Єрмак

Глава Офісу президента також заявив, що обговорив із главою МЗС Угорщини Петером Сіярто "просування України на євроінтеграційному шляху".

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Глава Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто. Про це глава ОП повідомив у своєму Telegram-каналі.

За словами Єрмака, він обговорив зустріч українського президента Володимира Зеленського з угорським прем'єром Віктором Орбаном, яка відбудеться в найближчому майбутньому, проте точної дати поки що не розкривають.

"У продовження розмови президента Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном працюємо над організацією зустрічі двох лідерів у найближчому майбутньому", — написав Єрмак.

Також він додав, що під час телефонної розмови він обговорив із Сіярто "просування України на євроінтеграційному шляху".

Зустріч Зеленського та Орбана — що відомо

21 грудня стало відомо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан ствердно відповів на запрошення глави України Володимира Зеленського про двосторонню зустріч. Зустріч Орбана і Зеленського буде першою офіційною двосторонньою зустріччю між двома лідерами з початку війни.

Тоді західні ЗМІ писали, що за словами угорського прем'єра, Володимир Зеленський запропонував йому зустріч ще на початку місяця, зокрема тоді йшлося про "переговори".

Нагадаємо, раніше Орбан заявляв, що позицію Будапешта можна обійти "в багатьох сферах". За його словами, у Євросоюзу є "резервний варіант" щодо виділення допомоги Києву.