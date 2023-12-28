В ближайшее время: готовится встреча Зеленского и Обрана, — Ермак

Глава Офиса президента также заявил, что обсудил с главой МИД Венгрии Петером Сийярто "продвижение Украины на евроинтеграционном пути".

Related video

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Об этом глава ОП сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Ермака, он обсудил встречу украинского президента Владимира Зеленского с венгерским премьером Виктором Орбаном, которая состоится в ближайшем будущем, однако точная дата пока не раскрывается.

"В продолжение разговора президента Владимира Зеленского с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном работаем над организацией встречи двух лидеров в ближайшем будущем", — написал Ермак.

Также он добавил, что в ходе телефонного разговора он обсудил с Сийярто "продвижение Украины на евроинтеграционном пути".

Встреча Зеленского и Орбана — что известно

21 декабря стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утвердительно ответил на приглашение главы Украины Владимира Зеленского о двусторонней встрече. Встреча Орбана и Зеленского будет первой официальной двусторонней встречей между двумя лидерами с начала войны.

Тогда западные СМИ писали, что по словам венгерского премьера, Владимир Зеленский предложил ему встречу еще в начале месяца, в частности речь тогда шла о "переговорах".

Напомним, ранее Орбан заявлял, что позицию Будапешта можно обойти "во многих сферах". По его словам, у Евросоюза есть "резервный вариант" по выделению помощи Киеву.