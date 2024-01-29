В Евросоюзе хотят лишить Венгрию средств из-за Украины: в Будапеште отреагировали

По данным СМИ, в ЕС уже разработали свой "ответ" на блокирование Виктором Орбаном финансирования для Украины. Венгерские чиновники убеждены, что речь идет о шантаже.

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В Евросоюзе настроены саботировать экономику Венгрии, если помощь Украине снова будет заблокирована. Соответствующий конфиденциальный план разработанный официальными лицами ЕС, как передали в The Financial Times.

По данным СМИ, стратегия Брюсселя направлена на то, чтобы поставить под угрозу венгерскую валюту и вызвать крах доверия инвесторов к стране. Цель чиновников ЕС — добиться выделения 50 миллиардов евро на поддержку Украины из бюджета союза.

В материале говорится, что если премьер Виктор Орбан не изменит позицию, лидеры ЕС готовы публично заявить о прекращении финансирования самой Венгрии. В документе указано, что такое решение планируют объяснить "неконструктивным поведением" чиновника.

Предполагается, что без средств Евросоюза "финансовые рынки и европейские и международные компании могли бы быть менее заинтересованы инвестировать в Венгрию". Кроме того, такое наказание страны "может быстро спровоцировать дальнейший рост стоимости финансирования государственного дефицита и падение курса валюты".

Трое неназванных дипломатов ЕС подтвердили, что план поддержали многие страны. Один из них подчеркнул, что "настроение стало жестче".

"Ставки высокие. Это шантаж", — добавил другой собеседник СМИ.

Кроме того, в ЕС имеют "план Б" — предоставить деньги Украине вне бюджета союза. Однако, как отмечают в издании, для этого понадобится ратификация национальных парламентов, что повлечет задержки и неопределенность.

Реакция Венгрии

Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока назвал план европейских лидеров шантажом.

"Венгрия не поддается шантажу! Документ, разработанный брюссельскими бюрократами, лишь подтверждает то, о чем правительство Венгрии говорило в течение длительного времени: доступ к фондам ЕС используется для политического шантажа со стороны Брюсселя", — написал он.

Также статью прокомментировал политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан. Он также заявил, что Евросоюз прибегает к шантажу, хотя страна уже предложила компромисс.

"Теперь совершенно ясно: это шантаж и это не имеет ничего общего с верховенством права. И теперь они даже не пытаются этого скрыть! Что бы ни произошло, в Брюсселе нужны изменения", — заявил Балаж Орбан.

Напомним, 29 января, по информации СМИ, Венгрия заявила о готовности пойти на компромисс в вопросе поддержки Украины. Будапешт не будет блокировать выделение средств, если будут внесены некоторые поправки.

Ранее, 27 января, венгерский политик Ласло Тороцкаи заявил, что в случае поражения Украины Будапешт будет претендовать на Закарпатье.