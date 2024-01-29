"Это шантаж": ЕС разрабатывает план подрыва экономики Венгрии, — FT

По данным журналистов, Брюссель собирается обвалить курс венгерского форинта и снизить инвестиционную привлекательность Венгрии при условии, если правительство Виктора Орбана не захочет согласовывать выделение помощи Киеву.

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Европейский союз готовит стратегию на случай отказа Венгрии от согласования нового пакета финансовой поддержки для Украины, которая предполагает воздействие на экономику страны. Об этом сообщает британская газета The Financial Times со ссылкой на внутренний документ ЕС.

Согласно этой информации, планируется, что Брюссель проведет действия по депрециации венгерского форинта и уменьшению инвестиционной привлекательности Венгрии с целью нанесения ущерба "рабочим местам и росту" экономики страны.

Указывается, что в случае отсутствия уступок со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана руководство Евросоюза может выступить с публичным заявлением о полном прекращении финансирования Будапешта с целью "поразить рынки".

Министр по делам ЕС Венгрии, Янош Бока, заявил, что не имеет информации о предполагаемых угрозах. Он отметил, что Будапешт остается "непоколебимым":

"Венгрия не связывает поддержку Украины с доступом к средствам ЕС и выражает противодействие попыткам других стран провести подобные связи. Венгрия намерена продолжать конструктивное участие в переговорах", — сказал он.

Согласно заявлению чиновника, Венгрия представила новое предложение Брюсселю 27 января, в рамках которого Будапешт предварительно согласился на использование средств из бюджета ЕС для предоставления помощи Украине и выпуска долговых обязательств со стороны Евросоюза для удовлетворения потребностей Киева. При условии, что Евросоюз сделает уступки Венгрии и внесет изменение в возможность пересмотра своего будущего решения.

Представитель Совета ЕС воздержался от комментариев по поводу утечки в прессе. Однако источники в дипломатических кругах ЕС, опрошенные изданием, подчеркнули, что "многие страны" поддерживают предложенный план. Один из дипломатов в своем комментарии для FT охарактеризовал эти обсуждения как "шантаж".

Напомним, 17 января СМИ сообщили, что Виктор Орбан сигнализировал Евросоюзу о том, что может снять вето в вопросе финансирования Украины. Сразу несколько анонимных европейских дипломатов и чиновников рассказали, что Будапешт близок к тому, чтобы пойти на компромисс.

Ранее, 12 января, журналисты сообщили со ссылкой на свои источники, что Еврокомиссия может пойти на уступки Венгрии, чтобы окончательно согласовать пакет помощи для Украины в размере 50 миллиардов евро.