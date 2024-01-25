"Положительный сигнал": в ЕС верят, что Орбан не будет ветировать помощь Украине
По словам министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен, после позитивного решения Виктора Орбана Европа сможет утвердить помощь Украине.
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен выражает уверенность в том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан изменит свою позицию и не будет препятствовать выделению финансовой поддержки в размере 50 миллиардов евро Украине на предстоящем специальном саммите Евросоюза 1 февраля. Об этом она сказала в интервью изданию RND.
По словам Валтонен, на встрече глав иностранных дел стран Евросоюза в понедельник, ее венгерский коллега Петер Сийярто "дал нам положительный сигнал".
"Очень надеюсь, что мы наконец сможем утвердить помощь Украине. Если нет – мы найдем другое решение", – отметила Валтонен.
Тем не менее, согласно ее заявлению, Европе следует увеличить свои инвестиции в оборону.
Напомним, 17 января СМИ сообщили, что Виктор Орбан сигнализировал Евросоюзу о том, что может снять вето в вопросе финансирования Украины. Сразу несколько анонимных европейских дипломатов и чиновников рассказали, что Будапешт близок к тому, чтобы пойти на компромисс.
Ранее, 12 января, журналисты сообщили со ссылкой на свои источники, что Еврокомиссия может пойти на уступки Венгрии, чтобы окончательно согласовать пакет помощи для Украины в размере 50 миллиардов евро.