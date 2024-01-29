"Це шантаж": ЄС розробляє план підриву економіки Угорщини, — FT

За даними журналістів, Брюссель збирається обвалити курс угорського форинта і знизити інвестиційну привабливість Угорщини за умови, якщо уряд Віктора Орбана не захоче погоджувати виділення допомоги Києву.

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Європейський союз готує стратегію на випадоквідмови Угорщини від узгодження нового пакета фінансової підтримки для України, яка передбачає вплив на економіку країни. Про це повідомляє британська газета The Financial Times із посиланням на внутрішній документ ЄС.

Згідно з цією інформацією, планується, що Брюссель проведе дії з депреціації угорського форинта і зменшення інвестиційної привабливості Угорщини з метою завдати шкоди "робочим місцям і зростанню" економіки країни.

Зазначається, що в разі відсутності поступок з боку прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана керівництво Євросоюзу може виступити з публічною заявою про повне припинення фінансування Будапешта з метою "вразити ринки".

Міністр у справах ЄС Угорщини, Янош Бока, заявив, що не має інформації про ймовірні загрози. Він зазначив, що Будапешт залишається "непохитним":

"Угорщина не пов'язує підтримку України з доступом до коштів ЄС і висловлює протидію спробам інших країн провести подібні зв'язки. Угорщина має намір продовжувати конструктивну участь у переговорах", — сказав він.

Згідно із заявою чиновника, Угорщина презентувала нову пропозицію Брюсселю 27 січня, в рамках якої Будапешт попередньо погодився на використання коштів з бюджету ЄС для надання допомоги Україні та випуску боргових зобов'язань з боку Євросоюзу для задоволення потреб Києва. За умови, що Євросоюз зробить поступки Угорщині та внесе зміну в можливість перегляду свого майбутнього рішення.

Представник Ради ЄС утримався від коментарів з приводу витоку в пресі. Однак джерела в дипломатичних колах ЄС, опитані виданням, підкреслили, що "багато країн" підтримують запропонований план. Один із дипломатів у своєму коментарі для FT охарактеризував ці обговорення як "шантаж".

Нагадаємо, 17 січня ЗМІ повідомили, що Віктор Орбан сигналізував Євросоюзу про те, що може зняти вето в питанні фінансування України. Одразу кілька анонімних європейських дипломатів і чиновників розповіли, що Будапешт близький до того, щоб піти на компроміс.

Раніше, 12 січня, журналісти повідомили з посиланням на свої джерела, що Єврокомісія може піти на поступки Угорщині, щоб остаточно узгодити пакет допомоги для України в розмірі 50 мільярдів євро.