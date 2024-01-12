Заради допомоги Україні: Єврокомісія може піти на поступки Віктору Орбану, — FT

За даними журналістів, угорський прем'єр може зняти своє вето на фінансування в 50 мільярдів євро для Києва, якщо наступного року це питання буде переглянуто. Джерела стверджують, що політик може з цим погодитися.

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Єврокомісія може піти на поступки Угорщині, щоб остаточно узгодити пакет допомоги для України в розмірі 50 мільярдів євро. Про це повідомляє The Financial Times.

Журналісти у своєму матеріалі посилаються на анонімні джерела, які поділилися, що Брюссель продовжує спроби знайти розв'язання проблеми з фінансуванням, що склалася.

Проблема будапештського вето стає ще більш актуальною, адже в Конгресі США так і не ухвалили остаточного рішення про подальшу підтримку Києва, а Росія продовжує атакувати мирні українські міста з новою інтенсивністю.

Тепер Єврокомісія хоче домовитися з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, щоб допомога від Європи все ж була реалізована.

Три анонімні посадовці, які знайомі із ситуацією, розповіли, що ЄС готовий надати Угорщині можливість у 2025 році зупинити угоду з фінансування України ще на середині шляху. В обмін на це Віктор Орбан має зараз відмовитися від вето.

У потенційній поступці від Євросоюзу буде перегляд чотирирічного пакета підтримки наступного року. Тоді й оцінять, чи потребує Україна грошей і чи виконала вимоги для отримання подальшої допомоги.

Це дає Будапешту можливість у майбутньому накласти вето на його продовження.

Крім того, Європейська комісія готова щорічно проводити аудит допомоги, де буде пункт про "екстрене гальмування". Тобто будь-яка країна завжди зможе винести свої побоювання з приводу виплат Україні на обговорення саміту лідерів ЄС. Водночас в Угорщини не буде додаткової можливості накласти вето на фінансування.

Джерела в коментарі журналістам відповіли, чи погодиться на таке вирішення проблеми Віктор Орбан:

"Поки неясно, але, найімовірніше, так".

Нагадаємо, 10 січня повідомлялося, що у Фінляндії хочуть позбавити Віктора Орбана права голосу в Єврораді. За словами депутата Європарламенту Петрі Сарвамаа, через дії Будапешта роботу відомства фактично заблоковано.

21 грудня Віктор Орбан заявляв, що ЄС може обійти вето Угорщини під час повторного голосування за допомогу Україні. За його словами, існує альтернативний варіант, який передбачає виділення коштів.