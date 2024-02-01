"Плана "Б" нет": Туск заявил, что Европа устала от Орбана, а не от Украины

Польский премьер назвал украинский вопрос экзистенциальным не только для его страны, но и для всех в Европе. По словам Туска, он не может понять "очень странный и эгоистичный способ игры Виктора Орбана".

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В вопросе помощи Украине нет места для компромисса, а сейчас премьер-министр Венгрии Виктор Орбан решает, является ли его страна частью европейского нашего сообщества или нет. Об этом заявил руководитель польского правительства Дональд Туск в Брюсселе, где проходит саммит ЕС, во время которого страны-члены примут решение о финансовой помощи Киеву.

Он отметил, что на мероприятии будет решаться большое количество вопросов. Польский политик не может понять "очень странный и эгоистичный способ игры Виктора Орбана".

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"Я думаю, что плана Б нет. Виктор Орбан решает, является ли Венгрия частью нашего сообщества или нет", — пояснил Туск.

Руководитель польского правительства добавил, в вопросе Украины нет места для компромиссов. По его словам, страны ЕС могут найти достаточно весомые аргументы, чтобы окончательно убедить Орбана сделать правильный выбор.

Польский премьер назвал украинский вопрос экзистенциальным не только для его страны, но и для всех в Европе. Позицию Виктора Орбана он считает угрозой безопасности на континенте. Премьер-министр Туск также отметил, что если она начнет доминировать, Украина проиграет.

"Поэтому нужно думать обо всех возможных мерах и последствиях на будущее, но, возможно, не сегодня", — сказал он.

Саммит ЕС и помощь Украине

Лидеры Европейского Союза должны в четверг предложить организовать ежегодные дебаты по запланированному пакету помощи Украине на 50 миллиардов евро до 2027 года, говорится в последнем проекте выводов саммита ЕС. Это шаг к преодолению вето Венгрии. Будапешт требовал ежегодного пересмотра помощи ЕС Украине с возможностью применения права вето. Другие страны ЕС выступили против этого.

Напомним, Туск во время визита в Киев заявил, что нейтральные страны заслуживают самого темного места в политическом аду, поскольку нельзя игнорировать войну России против Украины.