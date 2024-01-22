Польша присоединилась к декларации G7 о гарантиях для Украины, — Туск

Варшава намерена сотрудничать в других форматах для обеспечения условий по гарантиям безопасности для Украины.

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Польша присоединение к декларации "Группы семи" (G7) относительно гарантий безопасности для Украины. Об этом говорится в заявлении премьер-министра страны Дональда Туска в сервисе микроблогов Х.

В сообщении отмечается, что такие действия призваны консолидировать усилия мира и мобилизовать демократические государства в поддержку Украины. Подробности относительно дальнейших шагов он не сообщил.

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"Будем сотрудничать и в других форматах", — заявил Туск.

Визит Туска в Киев

Польский премьер-министр Дональд Туск 22 января прибыл в Киев. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Руководитель украинского государства и польский премьер-министр провели "продуктивные переговоры". Президент заявил о согласовании нового пакета оборонной помощи и польского кредита для Украины. Также Зеленский и Туск обсудили возможности будущего совместного производства оружия.

Гарантии безопасности для Украины

Летом 2023 года накануне саммита НАТО в Вильнюсе, аналитики и политики расценили подобные поиски модели как вариант вместо вступления в Альянс. Президент Владимир Зеленский привез заверения, что Украина будет иметь гарантии безопасности, согласованные с государствами "Группы семи". Впоследствии начались переговоры с другими государствами.

Правительство Болгарии 17 августа приняло решение о присоединении страны к соответствующей декларации стран G7, а также предоставлении долгосрочных обязательств по безопасности Украине. 29 августа стало известно, что страны G7 не могут прийти к согласию, насколько детальными должны быть обязательства перед Украиной.

Кипр в ноябре присоединился к переговорам относительно гарантии безопасности для Киева. Поддержка еще одного государства, как отметил руководитель украинского государства, будет способствовать укреплению европейской безопасности.

Напомним, 14 января Зеленский назвал особенность соглашения по безопасности с Британией. По словам главы государства, Украина будет работать с другими международными партнерами, чтобы подписать документ о гарантиях безопасности. Великобритания стала лишь первой из них.