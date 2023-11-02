"Углубляем сотрудничество": Кипр присоединился к переговорам о гарантиях безопасности для Киева

По словам Зеленского, поддержка еще одного государства будет способствовать укреплению европейской безопасности.

Related video

Кипр присоединился к переговорам о предоставлении гарантий безопасности Украине на основе Вильнюсской декларации, поддержанной странами G7. Республика Кипр также внесла свой вклад в эту инициативу, став тридцатым государством, поддержавшим ее. Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter (X).

"Благодарен Кипру за присоединение к Вильнюсской декларации "Группы семи" по гарантиям безопасности для Украины. Кипр стал 30-й присоединившейся страной", — написал глава государства.

Также Зеленский выразил благодарность своему кипрскому коллеге Никосу Христодулидису.

"Мы продолжим вместе укреплять европейскую безопасность и углублять двустороннее сотрудничество", — подчеркнул президент Украины.

Напомним, что во время июльского саммита Североатлантического Альянса в Вильнюсе страны G7 согласовали рамочный документ о "гарантиях безопасности" для Украины.

27 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может получить от США гарантии безопасности наподобие израильских.

Предоставление гарантий безопасности Украине со стороны стран-участниц G7, вероятно, будет завершено лишь к 2024 году. Сообщается, что Соединенные Штаты и Британия в настоящее время активно ведут переговоры по этому вопросу.