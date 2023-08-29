Переговоры о гарантиях безопасности для Украины не завершатся ранее 2024 года, — WSJ

По данным издания, на Западе опасаются, что если Дональд Трамп вновь станет президентом — он может отменить гарантии, которые Джо Байден предоставит Киеву.

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Предоставление гарантий безопасности Украине со стороны стран-участниц G7, вероятно, будет завершено лишь к 2024 году. Об этом 29 августа пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного французского чиновника.

Сообщается, что Соединенные Штаты и Британия в настоящее время активно ведут переговоры по этому вопросу.

При этом, по словам французского чиновника, Франция планирует начать первый раунд переговоров с Киевом относительно двусторонних гарантий безопасности уже в ближайшие недели.

В то же время Германия только начала анализировать возможные способы оказания поддержки Украине, и пока не ясно, какие конкретные договоренности будут достигнуты с другими странами.

Отсутствие двусторонних соглашений между союзниками может стать ключевой проблемой в предоставлении гарантий безопасности для Украины, отмечает издание. По мнению журналистов, это может снизить эффективность военной помощи, предоставляемой Киеву.

Расплывчатые гарантии от США

Со ссылкой на информацию из Белого дома издание сообщает, что существует неопределенность относительно того, какие именно гарантии может предоставить Вашингтон Киеву, учитывая возможность отмены данных обязательств будущей администрацией.

Согласно американскому законодательству, для международных договоров с обязывающим характером требуется одобрение двух третей голосов в Сенате. Отменить такие соглашения также может только Сенат большинством голосов. Президент имеет возможность заключать международные соглашения без одобрения Сената, но эти соглашения могут быть аннулированы будущим президентом. Европейские страны опасаются, что Дональд Трамп, в случае возвращения в Белый дом, может воспользоваться этой возможностью.

С целью избежать ограничений, администрация США рассматривает вариант заключения с Украиной меморандума о взаимопонимании, не требующего одобрения Сената. Однако такой документ, не предусматривающий обязательств по поставкам конкретного вооружения и срокам их выполнения, скорее всего, будет оказывать ограниченное воздействие на Россию и не способствует предотвращению ее продолжения "специальной операции", отмечает издание.

Напомним, что во время июльского саммита Североатлантического Альянса в Вильнюсе страны G7 согласовали рамочный документ о "гарантиях безопасности" для Украины.

27 августа президент Украины Владимир Зеленский 27 августа заявил, что Украина может получить от США гарантии безопасности наподобие израильских.