"Как в Израиле": Зеленский объяснил, какие Украина получит гарантии безопасности (видео)

По словам президента, модель безопасности будет включать оружие, технологии, тренировки, финансы и действовать даже при смене президента США.

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Президент Украины Владимир Зеленский 27 августа в интервью Наталье Мосейчук заявил, что Украина может получить от США гарантии безопасности наподобие израильских.

"Израильская модель. С Соединенными Штатами Америки у нас наверняка будет именно такая модель. Израильская, где есть и оружие, и технологии, и тренировки, и финансы, и тому подобное", — сказал президент.

При этом Владимир Зеленский отметил, что это соглашение должно быть ратифицировано в Конгрессе США.

"Это голосуемые в Конгрессе вещи. И, соответственно, в европейских государствах поддерживаются парламентами государств", — сказал он о соглашениях со странами Европы.

На вопрос, сохранится ли эта модель, если в США сменится президент, Зеленский сказал: "Она будет действовать, потому что это вещи, которые голосуются Конгрессом. Соответственно, в европейских государствах поддерживаются парламентами государств".

Глава нашего государства рассказал, что договоры о гарантиях безопасности с разными странами могут включать различные компоненты.

"Там должны быть и санкции, и оружие, финансы, ПВО, самолеты – меню большое, но разный клиент, скажем так. С Соединенными Штатами это будет более мощный двусторонний договор, с Британией – сильный. Есть государства, которые просто не имеют оружия, но имеют финансы, серьезные санкции в случае повторения агрессии", — сказал он.

При этом президент подчеркнул, что гарантии безопасности нужны Украине на пути в НАТО. На вопрос, что будет, если Украина не получит приглашение в НАТО летом следующего года, Зеленский сказал: "Через год".

По словам президента Украины, "для нас приглашение в НАТО — это политическое решение мира, конечное решение мира, где мы в геополитике… Для меня приглашение — это соответствующее решение в головах многих бюрократов".

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Напомним, 27 августа Зеленский рассказал, какое оружие выпускает Украина. Во время полномасштабной войны в стране наладили производство ракет, дронов и артиллерийских средств натовского образца, сообщил президент.

Кроме этого Зеленский высказался о деоккупации Крыма. Глава государства не исключает возможности освободить оккупированный Россией полуостров, однако есть условие.