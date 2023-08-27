"Дожать демилитаризацию РФ": Зеленский высказался о деоккупации Крыма (видео)

Глава государства не исключает возможности освободить оккупированный Россией полуостров, однако есть условие.

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что одним из сценариев деоккупации Крымского полуострова может стать политическое давление для полной демилитаризации России в регионе. Об этом глава государства сказал в эксклюзивном интервью Наталье Мосейчук.

Журналистка спросила Зеленского о словах, которое он озвучил несколько дней назад. Тогда президент сказал, что "не уверен, что мы должны говорить про военную деоккупацию Крыма".

В свежем интервью он высказал предположение, что когда Вооруженные силы Украины выйдут на административную границу Крыма с материковой частью страны у Украины будет возможность "дожать" Российскую Федерацию на полуострове политическим путем.

"Если мы будем на административных или условных границах с Крымом. Я считаю, что можно политически дожать демилитаризацию России на территории украинского Крыма. Я считаю это было бы лучше. Я так считаю. Лучше, прежде всего, для тех, кто будет это выполнять". Любая война – это все равно потери, где бы она ни была. Все нужно рассчитывать", – отметил Зеленский.

Напомним, в ходе саммита Крымской платформы 23 августа Зеленский заявил, что Россия может "закрыть глаза" на потерю Крыма, как сделала это с другими территориями.