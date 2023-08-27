"В сотни раз больше, чем до войны": Зеленский рассказал, какое оружие выпускает Украина (видео)

Во время полномасштабной войны Украина наладила производство ракет, дронов и артиллерийских средств натовского образца, сообщил президент. Над этим работают как госпредприятия, так и частные производители.

Related video

С начала полномасштабного вторжения Украина начала производить собственное оружие и кое-где приостановила производство вооружения для продажи за границу. Об этом в интервью Наталье Мосийчук рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, "Укроборонпром" несмотря на работу 24/7 под выстрелами, не смог справиться самостоятельно с производством вооружения, поэтому на помощь пришли частные производители.

"Работали под выстрелами, по-разному было. Я им очень благодарен. Были погибшие инженеры, обычные работники. Было продавали за границу, я давал про руки, чтобы ничего не выезжало. Если находили какие-то пути вне закона, с людьми разбирались, жестко, но по закону", — рассказал президент.

Он отметил, что Украина имеет контракты на поставку оружия, заключенные до полномасштабного вторжения, поэтому иногда Киеву приходилось вести разговоры с партнерами, с которыми уже заключили договоры, об отсрочке, поскольку сейчас страна сама нуждается в этом оружии, и партнеры шли на уступки.

"Шла большая работа. Запускали несколько ракетных программ со всеми нашими службами, с разведкой, мы выпускали разные ракеты и выпускаем. Этого пока очень мало для фронта, но это в разы больше, чем было. Мы строим большое количество дронов. Мы выпускаем "Нептуны", "Стугны", "Корсары", это даже не в десятки раз больше, чем до войны", — сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что вопрос производства вооружения поднимается на каждой ставке главнокомандующего.

"Мы начали строить артиллерию натовского образца, ее никогда не было в Украине, и не должно было быть, но мы смогли, мы смогли договориться. У нас сейчас есть отечественная артиллерия, которая сегодня на поле, 155 калибра, которой никогда не было. У нас теперь производство не одной системы, а производство системное", — сказал президент.

Владимир Зеленский отметил, что западные партнеры не запрещают Украине развивать те или иные оборонные отрасли, а наоборот этому способствуют.

Напомним, что украинская крылатая ракета "Нептун", которая стоит на вооружении ВМС ВСУ, уничтожила важные российские военные цели: радар "Подлет" и пусковую установку С-400 "Триумф".

Ранее сообщалось, что российские оружейники создали специальные боеприпасы для дронов. Они соответствуют техническим характеристикам беспилотников, с которых они запускаются.