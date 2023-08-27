"В сотні разів більше, ніж до війни": Зеленський розповів, яку зброю випускає Україна (відео)

Під час повномасштабної війни Україна налагодила виробництво ракет, дронів та артилерійських засобів натівського зразка, повідомив президент. Над цим працюють як держпідприємства, так і приватні виробники.

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З початку повномасштабного вторгнення Україна почала виробляти власну зброю і подекуди призупинила виробництво озброєння для продажу за кордон. Про це в інтерв'ю Наталії Мосійчук розповів президент України Володимир Зеленський.

За його словами, "Укроборонпром" попри роботу 24/7 під пострілами, не зміг впоратися самотужки з виробництвом озброєння, тож на допомогу прийшли приватні виробники.

"Працювали під пострілами, по-різному було. Я їм дуже вдячний. Були загиблі інженери, звичайні працівники. Було продавали за кордон, я давав про руках, щоб нічого не виїздило. Якщо знаходили якісь шляхи поза законом, з людьми розбиралися, жорстко, але за законом", — розповів президент.

Він зауважив, що Україна має контракти на постачання зброї, укладені до повномасштабного вторгнення, тож іноді Києву доводилося вести розмови з партнерами, з якими вже уклали договори, про відстрочення, оскільки зараз країна сама потребує цієї зброї, і партнери йшли на поступки.

"Йшла велика робота. Запускали кілька ракетних програм з усіма нашими службами, з розвідкою, ми випускали різні ракети і випускаємо. Цього поки дуже мало для фронту, але це в рази більше, ніж було. Ми будуємо велику кількість дронів. Ми випускаємо "Нептуни", "Стугни", "Корсари", це навіть не в десятки разів більше, ніж до війни", — сказав Володимир Зеленський.

Він зауважив, що питання виробництва озброєння піднімається на кожній ставці головнокомандувача.

"Ми почали будувати артилерію натівського зразку, її ніколи не було в Україні, і не мало бути, але ми змогли, ми змогли домовитися. У нас зараз є вітчизняна артилерія, яка сьогодні на полі, 155 калібру, якої ніколи не було. У нас тепер виробництво не однієї системи, а виробництво системне", — сказав президент.

Володимир Зеленський наголосив, що західні партнери не забороняють Україні розвивати ті, чи інші оборонні галузі, а навпаки цьому сприяють.

Нагадаємо, що українська крилата ракета "Нептун", яка стоїть на озброєнні ВМС ЗСУ, знищила важливі російські військові цілі: радар "Подлет" і пускову установку С-400 "Тріумф".

Раніше повідомлялося, що російські зброярі створили спеціальні боєприпаси для дронів. Вони відповідають технічним характеристикам безпілотників, з яких вони запускаються.