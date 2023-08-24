Установку С-400 і радар "Подлет" ЗС РФ у Криму знищили за допомогою "Нептуна", — Бутусов

За даними журналіста, ракета була запрограмована на спеціальний маршрут і характеристики польоту, які дозволили їй обійти російські системи спостереження.

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Українська крилата ракета "Нептун", яка стоїть на озброєнні ВМС ЗСУ, знищила важливі російські військові цілі: радар "Подлет" і пускову установку С-400 "Тріумф". Про це 24 серпня повідомив головний редактор інформаційного порталу "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов на своїй Facebook-сторінці.

Йдеться про руйнування радара повітряної розвідки 48Я6-К1 і пускової установки 5П85СМ2-0, що входять до зенітно-ракетної системи С-400 "Тріумф", уточнив Бутусов.

За його словами, радар "Подлет" відіграє важливу роль у забезпеченні спостереження за повітряним простором, як низьколітаючих, так і балістичних цілей, і є ключовим компонентом системи ППО Росії. Він забезпечував контроль над повітряною ситуацією над західною частиною Чорного моря і Херсонською областю на відстані близько 110 км від лінії фронту.

"За даними джерел Цензор.Нет, розвідка ВМС ЗСУ отримала точну інформацію про місцезнаходження позиційного району С-400 поблизу села Оленівка на території тимчасово окупованого Криму", — ідеться в повідомленні Бутусова.

Журналіст заявив, що ракета була запрограмована на маршрут і характеристики польоту, які дозволили їй обійти російські системи спостереження. Ракета була успішно випущена і знищила частину дивізіону "Тріумф", діючи на надмалій висоті.

"Одна ракета "Нептун" на надмалій висоті пройшла непоміченою і точно знищила частину дивізіону "Тріумфа", попри великі сили російської ППО, зосереджені на окупованій Херсонщині та в Криму", — зазначив Бутусов.

Результати ураження російських цілей задокументовано дроном Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР).

"Цікаво, що дрон залетів далеко в тил росіян і літає та фіксує ураження російського радара, який призначений саме для виявлення повітряних цілей, але не здатний помітити та надати цілевказівку ні по українському дрону, ні по українській крилатій ракеті", — додав Бутусов.

За його словами, навіть у період воєнних дій Росія продовжує здійснювати постачання за старими контрактами на системи ППО "Тріумф" і радари "Подлет" у різні країни, включно з Туреччиною та Індією. Однак у цьому випадку українська військова технологія, представлена ракетою "Нептун", продемонструвала свою ефективність і перевагу.

"За даними джерел Цензор.Нет, модифікацію ракети "Нептун" розробили після початку повномасштабного вторгнення згідно з рішенням головнокомандувача ЗСУ В. Залужного 15 березня 2022-го року. Роботи проведено в рекордно короткі терміни, а випробування ракета проходить відразу в бою", — резюмував Бутусов.

Варто зазначити, що за допомогою ракети "Нептун" також було знищено російський крейсер "Москва".

Знищення комплексу С-400 і радара "Підліт"

23 серпня в ГУР повідомили, що в окупованому Криму в районі Оленівки було знищено російський комплекс С-400 "Тріумф". Розвідка зазначає, що вибух стався на позиції, де ракетний комплекс був завантажений ракетами. Це призвело до того, що крім самої установки, також було знищено ракети та особовий склад.

Того ж дня військовий експерт Петро Черник пояснив, що знищення російського С-400 "Тріумф" збільшує можливості для ракетних ударів по цілях в окупованому Криму.