Гарантии безопасности Украине: Болгария присоединилась к декларации G7

Власти Болгарии напомнили о том, что украинский народ вносит значительный вклад в защиту свободы, безопасности и суверенитета всех европейских государств.

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Правительство Болгарии приняло решение о присоединении страны к соответствующей декларации стран G7, а также предоставлении долгосрочных обязательств по безопасности Украине. Об этом сообщает BTA.

Власти Болгарии планируют и в дальнейшем оказать политическую и практическую поддержку Украине, "которая противодействует российской агрессии". Политики напомнили, что украинский народ вносит значительный вклад в защиту свободы, безопасности и суверенитета всех европейских государств.

В МИД Болгарии получили поручение проинформировать о принятом решении. Болгария намерена и в дальнейшем поддерживать наше государство в борьбе с российскими оккупантами.

Гарантии безопасности для Украины: что известно

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ценит предложенные западными лидерами гарантии безопасности для Украины, которые предусматривают военную помощь до того момента, когда наша страна вступит в НАТО. Он отметил, что Украине пообещали вступление в НАТО еще в 2008 году. По словам министра, с тех пор Альянс мало сделал для того, чтобы это обещание стало реальностью.

Напомним, 11 августа Украина начала двусторонние консультации с Великобританией относительно соответствующих гарантий безопасности. По словам руководителя ОП Андрея Ермака, к декларации "Большой семерки" о предоставлении "гарантий безопасности" для Украины присоединились 13 стран. Главной целью Украины сейчас является возможность получить до конца года первые двусторонние соглашения со странами, которые готовы предоставить "гарантии безопасности".

В июле президент США Джо Байден высказался относительно гарантии безопасности для Украины. Он рассказал, что в НАТО сейчас нет единодушия относительно того, следует ли принимать Украину в свои ряды в разгар войны. Также планируется реализация "израильской формулы".