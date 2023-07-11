Не альтернатива членству в НАТО: Кулеба высказался о гарантиях безопасности для Украины (видео)

Глава МИД призвал немецкое правительство не повторять ошибок Ангелы Меркель, которая четко высказалась против вступления Украины в НАТО.

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Гарантии безопасности не должны стать альтернативой вступлению Украины в Североатлантический Альянс. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкому телеканалу ARD 10 июля.

Журналисты спросили украинского дипломата, почему Киеву недостаточно военной помощи со стороны США, подобной той, которую получает Израиль. В ответ Дмитрий Кулеба задался вопросом о том, зачем искать альтернативы вступлению Украины в НАТО.

"Почему мы не можем просто разработать целостное решение для архитектуры европейской безопасности, в которой Украина сидит в лодке НАТО? Украина не в тягость. Украина – это победа. Потому что без нашей армии восточный фланг вообще невозможно было защитить", — сказал Кулеба.

Дмитрий Кулеба высказался о гарантиях безопасности и вступлении Украины в НАТО

Министр отметил, что Киев ценит предложенные западными лидерами гарантии безопасности для Украины, которые предусматривают военную помощь до того момента, когда наша страна вступит в НАТО.

"Эти гарантии безопасности следует рассматривать не как альтернативу членству в НАТО, а как то, что заполняет этот вакуум между настоящим момент", — заявил дипломат.

Дмитрий Кулеба также подчеркнул, что Украине пообещали вступление в НАТО еще в 2008 году. По словам министра, с тех пор Альянс мало сделал для того, чтобы это обещание стало реальностью.

"Я призываю правительство Германии не повторять ошибок, допущенных канцлером Меркель в 2008 году, которая четко высказалась против интеграции Украины", — сказал глава МИД.

Напомним, что 10 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о плане, который будет предложен Украине во время саммита в Вильнюсе 11-12 июля. Речь пойдет не о вступлении, а об улучшении военных сил.

Ранее, 7 июля, президент США Джо Байден заявил, что Украина сможет стать частью НАТО только после окончания войны с Российской Федерацией, однако до того времени Киев может получать помощь от союзников по "израильской модели".