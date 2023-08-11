Гарантии безопасности: Украина начала двусторонние консультации с Великобританией

По словам главы ОП Андрея Ермака, к декларации "Большой семерки" о предоставлении "гарантий безопасности" для Украины присоединились 13 стран.

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Украина начала двусторонние консультации по "гарантиям безопасности" с Великобританией. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире телемарафона.

"Действительно, после наших американских коллег мы начали (консультации – прим. Фокус) с нашими друзьями, партнерами из Великобритании. Это страна, которая по ключевой помощи является одним из наших главных и стратегических партнеров", – сказал Ермак.

По словам руководителя ОП, к декларации "Большой семерки" о "гарантиях безопасности" для Украины присоединились уже 13 стран. Ермак также напомнил, что Украина начала двусторонние консультации с США.

Главной целью Украины в настоящее время является возможность получить до конца года первые двусторонние соглашения со странами, которые готовы предоставить "гарантии безопасности".

Напомним, во время июльского саммита НАТО в Вильнюсе страны "Группы семи" согласовали рамочный документ о "гарантиях безопасности" для Украины.

3 августа стало известно, что Украина начала переговоры с Соединенными Штатами Америки. В перспективе обе страны должны заключить соглашение, в котором будут прописаны долгосрочные обязательства в сфере безопасности, усилении ВСУ для обороны и сдерживания российской агрессии.

Политические эксперты отмечали, что речь пойдет скорее о мерах безопасности или гарантиях сдерживания, чем о гарантиях безопасности. Хотя советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщал, что соглашение будет принципиально отличаться от тех шатких обещаний, которые Украина имела от Запада перед российским вторжением. А по мнению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, в мире будет сформирована совершенно другая модель, а гарантии Украине войдут в учебники по дипломатии.

Фокус писал 10 августа, что документы о гарантиях безопасности, которые в перспективе будут подписаны американской и украинской стороной, останутся в силе вне зависимости от того, кто станет следующим президентом США.