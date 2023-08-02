Ошибок больше не будет: у Зеленского рассказали, какие гарантии безопасности получит Украина

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, у Киева есть четкое понимание того, какие угрозы есть со стороны агрессора и как это можно избежать. Именно такие вопросы обсуждаются с Вашингтоном.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк высказался по поводу того, какими должны быть гарантии безопасности для Украины от Запада в будущем, чтобы война не повторилась. Об этом он рассказал в эфире телеканала Freedom 1 августа.

По его словам, Киев уже начал обговаривать с Вашингтоном реальные гарантии безопасности и они должны будут кардинально отличаться от словесных обещаний, которые были у Украины перед полномасштабной войной.

Субъектность Украины спустя полтора года войны выше и сейчас уже есть общее понимание того, с какими вызовами и задачами столкнется Киев. Во время подписания Будапештского меморандума такого не было.

"Тогда Украине казалось, что достаточно просто широко открыть глаза и верить всему, что говорят нам наши партнеры. Т.е. не фиксировать это скрупулезно, юридически выверенно. Мы искренне верили, что отношения между государствами действительно строятся на основе взаимного уважения и подписанных договоров, даже если в этих договорах невнятно прописана ответственность и последовательность шагов", — говорится в сообщении.

В ходе переговоров с США выписываются юридические каркасы. Это нужно для того, чтобы не повторить ошибки прошлого. В новых гарантиях пропишут четкую последовательность действий западных партнеров, если Киев столкнется с новой угрозой. Также должны быть обозначены сроки выполнения этих действий.

Также Михаил Подоляк отметил, что речь не идет о коллективном договоре, как было во время подписания Будапештского меморандума — это двусторонние договоренности.

Пока что они обсуждаются только с США, но в будущем они могут быть заключены и другими дружественными странами.

"В двусторонних договоренностях главное – зафиксировать, какой тип помощи та или иная страна готова оказать. Потому что не все обладают достаточными объемами оружия, но некоторые страны готовы выставить либо посредников с точки зрения приобретения [оружия], либо выделить тот или иной объем денег для закупки, например, расходных материалов, тех же снарядов", – подытожил советник главы ОП.

Напомним, 31 июля сообщалось, что глава Офиса президента Андрей Ермак назвал дату начала переговоров с США о гарантиях безопасности. Они должны будут действовать до тех пор, пока в Украине идет война и она не может стать частью НАТО.