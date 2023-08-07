США предоставят гарантии безопасности Украине: что будет в документе и какие есть нюансы

США стали первой страной, которая начала переговоры о гарантиях безопасности для Украины. Инициатива была озвучена во время саммита НАТО в Вильнюсе. Финальный документ должен зафиксировать перечень направлений сотрудничества и обязательств как перед Украиной, так и для нее. Фокус разбирался, какой документ разрабатывают Киев с Вашингтоном и как это может повлиять на вступление в Альянс.

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Государственный департамент США подтвердил начало переговоров с Украиной о предоставлении гарантий безопасности. В соответствующем сообщении говорится, о долгосрочных обязательствах в сфере безопасности, усилении ВСУ для обороны и сдерживания российской агрессии, а также на прозрачности институтов, эффективности управления и реализации реформ.

В Госдепе также уточнили, что эти обязательства будут сосредоточены на обеспечении Украины мощными силами способными защитить страну сейчас, а также сдерживать российскую агрессию в будущем. То есть, о гарантиях безопасности от США, как союзника речь не идет. В самом же сообщении говорится, что переговоры состоятся по вопросам security commitments — то есть, обязательствах безопасности.

Вместе с тем, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телеканала FreeДом рассказал, что гарантий безопасности будут принципиально отличаться от тех шатких обещаний, которые Украина имела от Запада перед российским вторжением.

Представители "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе подписали совместную декларацию об обязательствах гарантий безопасности для Украины Фото: Офис президента

"Тогда Украине казалось, что достаточно просто широко открыть глаза и верить всему, что говорят нам наши партнеры. То есть не фиксировать это скрупулезно, юридически выверено. Мы искренне верили, что отношения между государствами действительно строятся на основе взаимного уважения и подписанных договоров, даже если в этих договорах невнятно прописана ответственность и последовательность шагов", — пояснил советник главы ОП.

По его словам, пока речь идет не о коллективном договоре, как было в случае с Будапештским меморандумом, а о двусторонних договоренностях. В этом случае между Украиной и США. Однако такие же двусторонние договоренности могут быть заключены и с другими дружественными Украине странами.

Политический перевод смыслов

Политический эксперт Максим Джигун отмечает, что не стоит ориентироваться на громкое название гарантии безопасности, это определенная игра слов и понятий в переводе с английского языка.

"Это ближе к мерам безопасности или гарантиям сдерживания, чем к гарантиям безопасности. Похожая ситуация была с Будапештским меморандумом — в украинской версии документа говорилось о гарантиях безопасности, а английской — заверения", — говорит он Фокусу.

"Хотя наши партнеры в разговорах называют его гарантиями безопасности, но в документе, который зафиксировала "Группа семи", указано об обязательствах и договоренностях. Здесь мы отмечаем разницу в терминологии и смыслах, которые вкладывают в нас и наши партнеры. Из-за всего этого население вводят в заблуждение", — объясняет Фокусу эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности "Центра оборонных стратегий" Александр Хара.

О чем договариваются Украина и США

Известно, что первый этап переговоров состоялся 3 августа, а украинскую делегацию возглавил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Сообщается, что эти переговоры стали продолжением договоренностей, которые были достигнуты во время саммита НАТО в Вильнюсе и зафиксированы в совместной декларации "Группы семи". К инициативе выразили желание присоединиться еще десять стран.

"Символично, что именно США — наш крупнейший стратегический партнер — стали первой страной, с которой Украина начала этот процесс. Таким образом мы создаем успешную модель и для других партнеров", — рассказал Ермак.

В англоязычной редакции Будапештского меморандума говорилось о заверениях, а не гарантиях безопасности для Украины

Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев говорит, что пока мы не имеем никаких инсайдов, как будут выглядеть гарантии. Мы можем только догадываться, о чем будут говорить стороны, но есть несколько положительных сценариев.

"Во-первых, надо не забывать, что все эти переговоры это продолжение того, что страны "Группы семи" подписали для нас на саммите НАТО в Вильнюсе. Каждая подписавшаяся страна готова предоставить гарантии в разных пределах в разном формате. То есть, это будут двусторонние договоры с Великобританией, Японией и другими. Каждая страна готова к разному сценарию поддержки Украины, и мы будем использовать лучшее из того, что можем получить", — объясняет Фокусу Краев.

Напомним, в "Группу семи" входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада

Что будет в документе обязательств безопасности

Переговоры по вопросам безопасности обязательств перед Украиной, должны стать фундаментальным решением в вопросах сдерживания агрессора. Этот документ не заменит полноценного членства в НАТО, которое является единственной гарантией безопасности для Украины сейчас, но значительно расширит и документально зафиксирует взаимодействие с партнерами.

"Все темы будущего документа зафиксированы в декларации "Группы семи". Там речь должна идти о помощи Украине вооружениями и военной техникой, в развитии оборонно-промышленного комплекса, обмена разведывательными данными. Я думаю, что зафиксируют номенклатуру вооружений, которые будут передавать. Скорее всего там будут F-16 и ATACMS", — говорит Александр Хара.

"Американцы стали первым с кем будем такие двусторонние переговоры проводить, поэтому это может принять любые формы. Пока что наиболее и вероятная модель, это продолжение истории с "израильским сценарием" — то есть когда нам дают оружие, деньги политическую поддержку все, а перспектива членства в Альянсе пока остается стратегической перспективой", — предполагает Краев.

Эксперты ожидают, что оружия и поддержки для Украины станет больше. Но и появятся встречные обязательства Фото: NBC News

Максим Джигун уверяет, что не надо ждать прямой военной помощи и какого-либо участия американских солдат. Речь идет скорее о долгосрочных финансовых обязательствах на поддержку армии, другую финансовую поддержку.

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"Я думаю, что на выходе будет четкое понимание — сколько, когда и на какие цели будут тратиться средства американских налогоплательщиков. Но кроме обязательств от Вашингтона мы получим встречные обязательства с конкретным перечнем пунктов, которые должны выполнить. В США Украину воспринимают, как удачный инвестиционный проект в будущем, поэтому готовы инвестировать сюда деньги. Но для этого нужны, как говорится, единые правила игры для всех", — говорит он.

Когда документ по безопасности может быть готов

Что касается сроков подготовки финального документа, то опрошенные Фокусом эксперты отмечают, что процесс будет длительным, ведь речь идет о стратегическом документе между двумя государствами. Лучшим вариантом для Украины, станет если он будет принят на уровне Конгресса — это будет гарантией обязательств независимо от смены политической власти в США.

"Надо понимать, что речь идет о стратегическом документе на уровне государств, поэтому работа над ним может занять месяцы. Но это нам даст гарантии дополнительной помощи без ориентации на политическую конъюнктуру в США — если выборы выиграет другой президент менее склонный к Украине или не будет сильной политической воли", — объясняет Фокусу Джигун.

По мнению Хары, процесс подготовки на ратификации документа может завершиться до конца года.

По словам Краева, подписанные двусторонние обязательства по безопасности станут зафиксированной гарантией поддержки до момента вступления Украины в НАТО. Они не станут помехой и не заменят интеграционный процесс.

"Они не исключают того, что вступление в НАТО может быть краткосрочным, скорее это не связанные треки. То есть гарантии предоставляются на все время, пока Украина не вступит в Альянс. Очевидно, что вступать в НАТО мы будем после нашей победы, очевидно, что прямо сейчас НАТО не готово нас принимать. Поэтому на все время эти гарантии будут работать", — говорит эксперт.

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