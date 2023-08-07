США нададуть гарантії безпеки Україні: що буде в документі та які є нюанси

США стали першою країною, яка розпочала перемовини про гарантії безпеки для України. Ініціативу було започатковано під час саміту НАТО у Вільнюсі. Фінальний документ має зафіксувати перелік напрямків співпраці та зобовʼязань як перед Україною, так і для неї. Фокус розбирався, який документ розробляють Київ з Вашингтоном та як це може вплину на вступ до Альянсу.

Related video

Державний департамент США підтвердив початок переговорів з Україною щодо надання гарантій безпеки. У відповідному повідомленні йдеться, про довгострокові зобов’язання у сфері безпеки, посиленні ЗСУ для оборони й стримування російської агресії, а також на прозорості інституцій, ефективності врядування й реалізації реформ.

В Держдепі також уточнили, що ці зобов’язання зосереджуватимуться на забезпечені Україну потужними силами здатними захистити країну зараз, а також стримувати російську агресію в майбутньому. Тобто, про гарантії безпеки від США, як союзника не йдеться. В самому ж повідомленні йдеться, що переговори відбудуться з питань security commitments – тобто, зобовʼязаннях безпеки.

Разом з тим, радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі телеканалу FreeДом розповів, що гарантій безпеки будуть принципово відрізнятися від тих хитких обіцянок, які Україна мала від Заходу перед російським вторгненням.

Представники "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі підписали спільну декларацію щодо зобовʼязань гарантій безпеки для України Фото: Офіс президента

"Тоді Україні здавалося, що досить просто широко відкрити очі і вірити всьому, що говорять нам наші партнери. Тобто не фіксувати це скрупульозно, юридично вивірено. Ми щиро вірили, що відносини між державами дійсно будуються на основі взаємної поваги і підписаних договорів, навіть якщо в цих договорах невиразно прописана відповідальність і послідовність кроків", – пояснив радник голови ОП.

За його словами, поки мова йде не про колективний договір, як було у випадку з Будапештським меморандумом, а про двосторонні домовленості. В цьому випадку між Україною і США. Однак такі ж двосторонні домовленості можуть бути укладені і з іншими дружніми Україні країнами.

Політичний переклад сенсів

Політичний експерт Максим Джигун зауважує, що не варто орієнтуватися на гучну назву гарантії безпеки, це певна гра слів і понять в перекладі з англійської мови.

"Це ближче до безпекових заходів чи гарантій стримування, ніж до гарантій безпеки. Схожа ситуація була з Будапештським меморандумом – в українській версії документа говорилося про гарантії безпеки, а англійській – запевнення", — говорить він Фокусу.

"Хоча наші партнери в розмовах називають його гарантіями безпеки, але в документі, який зафіксувала "Група семи", вказано про зобовʼязання та домовленості. Тут ми відмічаємо різницю в термінології та сенсах, які вкладають у нас і наші партнери. Через все це населення вводять в оману", — пояснює Фокусу експерт з питань зовнішньої та безпекової політики "Центру оборонних стратегій" Олександр Хара.

Про що домовляються Україна і США

Наразі відомо, що перший етап переговорів відбувся 3 серпня, а українську делегацію очолив голова Офісу президента України Андрій Єрмак. Повідомляється, що ці переговори стали продовженням домовленостей, які було досягнуто під час саміту НАТО у Вільнюсі та зафіксовано у спільній декларації "Групи семи". До ініціативи висловили бажання приєднатися ще десять країн.

"Символічно, що саме США – наш найбільший стратегічний партнер – стали першою країною, із якою Україна розпочала цей процес. У такий спосіб ми створюємо успішну модель і для інших партнерів", – розповів Єрмак.

В англомовній редакції Будапештського меморандуму говорилося про запевнення, а не гарантії безпеки для України

Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв говорить, що наразі ми не маємо жодних інсайдів, як виглядатимуть гарантії. Ми можемо лише здогадуватися, про що будуть говорити сторони, але є декілька позитивних сценаріїв.

"По-перше, треба не забувати, що всі ці переговори це продовження того, що країни "Групи семи" підписали для нас на саміті НАТО у Вільнюсі. Кожна країна, що підписалася, готова надати гарантії в різних межах в різному форматі. Тобто, це будуть двосторонні договори з Великою Британією, Японією та іншими. Кожна країна готова до різного сценарію підтримки України, і ми будемо використовувати найкраще з того, що можемо отримати", — пояснює Фокусу Краєв.

Нагадаємо, до "Групи семи" входять США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада

Що буде в документі зобовʼязань безпеки

Переговори з питань безпекових зобовʼязань перед Україною, мають стати фундаментальним рішенням в питаннях стримування агресора. Цей документ не замінить повноцінного членства в НАТО, яке є єдиною гарантією безпеки для України наразі, але значно розширить та документально зафіксує взаємодію з партнерами.

"Всі теми майбутнього документа зафіксовані в декларації "Групи семи". Там має йтися про допомогу Україні озброєннями та військовою технікою, в розвитку оборонно-промислового комплексу, обміну розвідувальними даними. Я думаю, що зафіксують номенклатуру озброєнь, які будуть передавати. Скоріш за все там будуть F-16 та ATACMS", — говорить Олександр Хара.

"Американці стали першим з ким будемо такі двосторонні переговори проводити, тому це може прийняти будь-яких форм. Поки що найбільш та імовірна модель, це продовжні історії з "ізраїльським сценарієм" — тобто коли нам дають зброю, гроші політичну підтримку все, а перспектива членства в Альянсі поки залишається стратегічною перспективою", — припускає Краєв.

Експерти очікують, що зброї і підтримки для України стане більше. Але й зʼявляться зустрічні зобовʼязання Фото: NBC News

Максим Джигун запевняє, що не треба чекати прямої військової допомоги та будь-якої участі американських солдатів. Йдеться скоріш про довгострокові фінансові зобовʼязання на підтримку армії, іншу фінансову підтримку.

Важливо

"Давайте після війни": що заважає розташувати іноземні військові бази в Україні

"Я думаю, що на виході буде чітке розуміння – скільки, коли і на які цілі буде витрачатися коштів американських платників податків. Але крім зобовʼязань від Вашингтону ми отримаємо зустрічні зобовʼязання з конкретним переліком пунктів, що маємо виконати. В США Україну сприймають, як вдалий інвестиційний проєкт в майбутньому, тому готові інвестувати сюди гроші. Але для цього потрібні, як то кажуть, єдині правила гри для всіх", — говорить він.

Коли безпековий документ може бути готовим

Щодо строків підготовки фінального документа, то опитані Фокусом експерти зазначають, що процес буде тривалим, адже йдеться про стратегічний документ між двома державами. Найкращим варіантом для України, стане якщо його буде ухвалено на рівні Конгресу – це буде гарантією зобовʼязань незалежно від зміни політичної влади в США.

"Треба розуміти, що мова йде про стратегічний документ на рівні держав, тому робота над ним може зайняти місяці. Але це нам дасть гарантії додаткової допомоги без орієнтації на політичну кон’юнктуру в США – якщо вибори виграє інший президент менш схильний до України або не буди сильної політичної волі", — пояснює Фокусу Джигун.

На думку Хари, процес підготовки на ратифікації документа може завершитися до кінця року.

За словами Краєва, підписані двосторонні безпекові зобовʼязання стануть зафіксованою гарантією підтримки до моменту вступу України в НАТО. Вони не стануть на заваді та не замінять інтеграційний процес.

"Вони не відкидають того, що вступ в НАТО може бути короткостроковим, скоріше це не пов'язані треки. Тобто гарантії надаються на весь час, допоки України не вступить в Альянс. Очевидно, що вступати в НАТО ми будемо після нашої перемоги, очевидно, що прямо зараз НАТО не готове нас приймати. Тому на весь час ці гарантії будуть працювати", — говорить експерт.

Важливо