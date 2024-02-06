Можливість покрити всі витрати: як Україна витратить 50 мільярдів євро від ЄС
Як пояснила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, фінансова допомога, яку надасть Євросоюз, допоможе спланувати та вчасно виплачувати соціальну допомогу громадянам із вразливих категорій.
Частину коштів від Європейського Союзу в рамках програми Ukraine Facility на 50 мільярдів євро збираються спрямувати на соціальну сферу, щоб забезпечити виплати деяким громадянам. Про це сказала в ефірі програми "Сніданок з 1+1" міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.
Вона пояснила, що фінансова допомога від Євросоюзу дасть змогу Україні планувати і своєчасно виплачувати соціальну допомогу громадянам із вразливих категорій. Тобто у держави будуть кошти на пенсії та допомоги багатодітним сім'ям, людям з інвалідністю, малозабезпеченим тощо.
"Це можливість покривати все те, що ми вклали в наш бюджет, повністю, спокійно і планомірно. Усі видатки на малозабезпечені сім'ї та внутрішньо-переміщених осіб, багатодітних сімей, а також доплати до пенсій, чорнобильцям, шахтарям. Тому всі ці витрати ми зможемо покрити за допомогою міжнародних партнерів", — розповіла Оксана Жолнович.
Програма Ukraine Facility: деталі
Європейський Союз надаватиме фінансову допомогу Україні протягом чотирьох років, тобто до 2027 року. Уряд отримуватиме як кредитні кошти, так і безповоротні гранти. Водночас, як зазначив 1 лютого у своєму Telegram-каналі народний депутат Ярослав Железняк, гроші надаватимуть на певних умовах: щоб отримати фінансування, українській владі потрібно буде ухвалити якийсь конкретний закон.
"Сам план буде на чотири роки, до кінця 2027-го. І в кожен квартал, з 2024 по 2027 роки, він матиме умовний перелік кроків, за якими будуть виділятися гроші", — ідеться в повідомленні депутата.
Він також додав, що більша частина бюджету програми Ukrainian Facility, а саме 39 мільярдів євро, призначена саме для України.
"Ще вісім мільярдів євро — "Інвестиційний фонд" і три мільярди — "Технічна та адміністративна підтримка" (компенсація ставки кредитної). Ці 39 мільярдів євро — це як макрофінансова допомога (до бюджету). Умовно, як транш МВФ", — написав Ярослав Железняк.
За його інформацією, 18 мільярдів євро від Євросоюзу Україна, як очікується, отримає вже 2024 року.
Водночас, як зазначив український прем'єр-міністр Денис Шмигаль, значну частину коштів, отриманих від Європейського Союзу, український уряд спрямує до бюджету, щоб профінансувати бюджетний дефіцит.
Тим часом, як зазначила 5 лютого провідна наукова співробітниця і координаторка проєктів Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Олександра Бетлій, планується, що наша країна отримуватиме від ЄС щороку не більше 5 мільярдів євро.
Нагадаємо, українському уряду вже довелося скоротити планові витрати з державного бюджету, на тлі відсутності фінансової підтримки від країн Заходу.