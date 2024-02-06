Можливість покрити всі витрати: як Україна витратить 50 мільярдів євро від ЄС

Як пояснила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, фінансова допомога, яку надасть Євросоюз, допоможе спланувати та вчасно виплачувати соціальну допомогу громадянам із вразливих категорій.

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Частину коштів від Європейського Союзу в рамках програми Ukraine Facility на 50 мільярдів євро збираються спрямувати на соціальну сферу, щоб забезпечити виплати деяким громадянам. Про це сказала в ефірі програми "Сніданок з 1+1" міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

Вона пояснила, що фінансова допомога від Євросоюзу дасть змогу Україні планувати і своєчасно виплачувати соціальну допомогу громадянам із вразливих категорій. Тобто у держави будуть кошти на пенсії та допомоги багатодітним сім'ям, людям з інвалідністю, малозабезпеченим тощо.

"Це можливість покривати все те, що ми вклали в наш бюджет, повністю, спокійно і планомірно. Усі видатки на малозабезпечені сім'ї та внутрішньо-переміщених осіб, багатодітних сімей, а також доплати до пенсій, чорнобильцям, шахтарям. Тому всі ці витрати ми зможемо покрити за допомогою міжнародних партнерів", — розповіла Оксана Жолнович.

Програма Ukraine Facility: деталі

Європейський Союз надаватиме фінансову допомогу Україні протягом чотирьох років, тобто до 2027 року. Уряд отримуватиме як кредитні кошти, так і безповоротні гранти. Водночас, як зазначив 1 лютого у своєму Telegram-каналі народний депутат Ярослав Железняк, гроші надаватимуть на певних умовах: щоб отримати фінансування, українській владі потрібно буде ухвалити якийсь конкретний закон.

"Сам план буде на чотири роки, до кінця 2027-го. І в кожен квартал, з 2024 по 2027 роки, він матиме умовний перелік кроків, за якими будуть виділятися гроші", — ідеться в повідомленні депутата.

Він також додав, що більша частина бюджету програми Ukrainian Facility, а саме 39 мільярдів євро, призначена саме для України.

"Ще вісім мільярдів євро — "Інвестиційний фонд" і три мільярди — "Технічна та адміністративна підтримка" (компенсація ставки кредитної). Ці 39 мільярдів євро — це як макрофінансова допомога (до бюджету). Умовно, як транш МВФ", — написав Ярослав Железняк.

За його інформацією, 18 мільярдів євро від Євросоюзу Україна, як очікується, отримає вже 2024 року.

Водночас, як зазначив український прем'єр-міністр Денис Шмигаль, значну частину коштів, отриманих від Європейського Союзу, український уряд спрямує до бюджету, щоб профінансувати бюджетний дефіцит.

Тим часом, як зазначила 5 лютого провідна наукова співробітниця і координаторка проєктів Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Олександра Бетлій, планується, що наша країна отримуватиме від ЄС щороку не більше 5 мільярдів євро.

Нагадаємо, українському уряду вже довелося скоротити планові витрати з державного бюджету, на тлі відсутності фінансової підтримки від країн Заходу.