Витрати довелося скоротити: у ВР пояснили, як наповнюють бюджет без підтримки Заходу

За словами голови комітету ВР з фінансів Данила Гетманцева, перший бюджетний місяць 2024 року вдалося закрити завдяки двом чинникам.

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В Україні деякі планові видатки з державного бюджету в січні були призупинені або перенесені на тлі відсутності фінансової підтримки з боку країн Заходу. Тож дефіцит держбюджету за підсумками першого місяця 2024 року був на рівні 14,9 мільярда гривень, що є одним із найнижчих показників за час повномасштабної війни. Про це написав у своєму Telegram-каналі голова парламентського комітету з фінансів Данило Гетманцев із посиланням на дані Мінфіну.

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"Бюджетний аскетизм має свою ціну: певний відсоток планових видатків у січні було поставлено на паузу або перенесено. Утім, усі необхідні військові та соціальні видатки в межах захищених статей були профінансовані", — написав він.

Він пояснив, що уряд усе ж таки зміг закрити перший бюджетний місяць за рахунок внутрішніх надходжень. Посприяло цьому два фактори, а саме:

істотне перевиконання плану за доходами, зокрема податками. За загальним фондом Державна податкова служба перевиконала місячний розпис на 13,8% (+7,3 мільярда гривень), митна служба — на 30,3% (+11 мільярдів гривень). Усі доходи за загальним і спеціальним фондом бюджету становили 154,2 мільярда гривень на 65,9 мільярда гривень більше, ніж у січні минулого року;

пріоритети видатків та ефективне управління бюджетною ліквідністю. У січні бюджетні видатки становили 169,3 мільярда гривень. За загальним фондом — 149,5 мільярда гривень, що майже на 13% менше, ніж за аналогічний місяць 2023-го.

"У нас залишається складний поточний місяць, тому що за найоптимістичніших прогнозів макрофінансова допомога від ЄС надійде не раніше березня. Упевнений, що ми впораємося, не застосовуючи допомогу "кредитора в останній інстанції", яким для бюджету під час війни є НБУ", — прогнозує Гетманцев.

Фінансова підтримка України: хто надав допомогу у 2024 році

У січні 2024 року міжнародну допомогу Україні надала тільки Японія. Так, 31 січня в Міністерстві фінансів повідомили, що зовнішнє фінансування, яке було надано урядом цієї країни, становило 390 мільйонів доларів (пільгові позики та гранти).

Тим часом 1 лютого стало відомо, що всі 27 лідерів Євросоюзу погодили в бюджеті ЄС додатковий пакет підтримки для України в межах програми Ukraine Facility на 50 мільярдів євро. У Міністерстві економіки очікують, що першу частину допомоги на 2024 рік наша країна отримає вже в березні.

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Також нагадаємо, що 5 лютого комітет з асигнувань Сенату опублікував текст законопроєкту про пакет підтримки США виділення допомоги для України. Очікується, що Україна отримає 60 мільярдів доларів, з яких понад 50 мільярдів виділять на потреби оборони.