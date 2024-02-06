Расходы пришлось сократить: в ВР объяснили, как наполняют бюджет без поддержки Запада

По словам главы комитета ВР по финансам Даниила Гетманцева, первый бюджетный месяц 2024 года удалось закрыть благодаря двум факторам.

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В Украине некоторые плановые расходы из государственного бюджета в январе были приостановлены или перенесены на фоне отсутствия финансовой поддержки со стороны стран Запада. Поэтому дефицит госбюджета по итогам первого месяца 2024 года был на уровне 14,9 миллиарда гривен, что является одним из самых низких показателей за время полномасштабной войны. Об этом написал в своем Telegram-канале глава парламентского комитета по финансам Даниил Гетманцев со ссылкой на данные Минфина.

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"Бюджетный аскетизм имеет свою цену: определенный процент плановых расходов в январе был поставлен на паузу или перенесен. Впрочем, все необходимые военные и социальные расходы в рамках защищенных статей были профинансированы", — написал он.

Он объяснил, что правительство все же смогло закрыть первый бюджетный месяц за счет внутренних поступлений. Поспособствовало этому два фактора, а именно:

существенное перевыполнение плана по доходам, в том числе налогам. По общему фонду Государственная налоговая служба перевыполнила месячную роспись на 13,8% (+7,3 миллиарда гривен), таможенная служба — на 30,3% (+11 миллиардов гривен). Все доходы по общему и специальному фонду бюджета составили 154,2 миллиарда гривен на 65,9 миллиарда гривен больше, нежели в январе прошлого года;

приоритеты расходов и эффективное управления бюджетной ликвидностью. В январе бюджетные расходы составили 169,3 миллиарда гривен. По общему фонду – 149,5 миллиарда гривен, что почти на 13% меньше, чем за аналогичный месяц 2023-го.

"У нас остается сложный текущий месяц, потому что при самых оптимистичных прогнозах макрофинансовая помощь от ЕС поступит не раньше марта. Уверен, что мы справимся, не применяя помощь "кредитора в последней инстанции", которым для бюджета во время войны является НБУ", — прогнозирует Гетманцев.

Финансовая поддержка Украины: кто оказал помощь в 2024 году

В январе 2024 года международную помощь Украине оказала только Япония. Так, 31 января в Министерстве финансов сообщили, что внешнее финансирование, которое было предоставлено правительством этой страны, составило 390 миллионов долларов (льготные ссуды и гранты).

Тем временем 1 февраля стало известно, что все 27 лидеров Евросоюза согласовали в бюджете ЕС дополнительный пакет поддержки для Украины в рамках программы Ukraine Facility на 50 миллиардов евро. В Министерстве экономики ожидают, что первую часть помощи на 2024 году наша страна получит уже в марте.

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Также напомним, что 5 февраля комитет по ассигнованиям Сената опубликовал текст законопроекта о пакете поддержки США выделения помощи для Украины. Ожидается, что Украина получит 60 миллиардов долларов, из которых более 50 миллиардов выделят на нужды обороны.