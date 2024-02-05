Финансовая помощь ЕС: сколько на самом деле сможет получить Украина

В Министерстве экономики Украины рассчитывают, что первый транш в рамках программы Ukraine Facility от Евросоюза поступит уже в марте 2024 года. Между тем представитель Института экономических исследований и политических консультаций Александра Бетлий рассказала, как именно европейские партнеры планируют оказывать финансовую поддержку нашему государству.

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С началом полномасштабного вторжения России расходы украинского бюджета на социальную сферу почти полностью финансируют международные партнеры. Поэтому украинская власть надеялась, что в первые дни нового, 2024 года, союзники согласуют финансирование бюджета и оборонного сектора. Часть финансовой помощи партнеры действительно согласовали, хотя не так быстро, как этого хотелось: 1 февраля все 27 лидеров Евросоюза согласовали в бюджете ЕС дополнительный пакет поддержки для Украины. Подробнее о так называемой программе Ukraine Facility рассказала на своей странице в социальной сети Facebook ведущий научный сотрудник и координатор проектов Института экономических исследований и политических консультаций Александра Бетлий.

Программа Ukraine Facility: на какую помощь может рассчитывать Украина

Итак, как пояснила эксперт, уже есть три версии документа в рамках программы Ukraine Facility: от Еврокомиссии (ЕК), Европарламента и Совета ЕС.

"Теперь могут начаться триалоги, потому что отдельные положения принятого регулирования отличаются. Очень надеюсь, что триалоги будут быстрыми, хотя отдельные положения критически отличаются", — говорится в заметке Бетлий.

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Как известно, программа Ukraine Facility предусматривает, что Украине будут оказывать помощь как в виде кредитных средств, так и в виде грантов. Однако, как отмечает эксперт, Совет ЕС ограничивает сумму грантов до 17 миллиардов евро, причем наша страна, как ожидается, будет получать ежегодно не более 5 миллиардов евро. Впрочем, есть еще один нюанс.

"К сожалению, Совет ЕС определил, что эти 17 миллиардов евро потенциально финансируются в частности за счет средств доходов с конфискованных российских активов — Центробанка РФ", — объясняет эксперт.

При этом Совет ЕС предусматривает другую процедуру предоставления средств. Если раньше ведущая роль предоставлялась только Еврокомиссии, которая анализировала выполнение и принимала решение о выделении средств или снятии сумм за невыполнение, то сейчас именно Совет ЕС хочет согласовывать соответствующие выплаты.

"Если во время триалога будет принят именно такой процесс — то это может задерживать предоставление траншей (если я правильно понимаю, то Совет ЕС имеет до месяца времени на это)", — отмечает Белетий в своем сообщении.

В то же время Украина может рассчитывать на переходное финансирование (bridge financing) еще до одобрения правительственного Плана по восстановлению и вступлению в ЕС. Так правительство сможет получать средства раньше, поскольку государство уже нуждается в финансировании, тогда как План Украины еще могут долго согласовывать. Но обязательным условием для этого должно быть согласие Совета Евросоюза. Сумма финансирования составляет 1,5 миллиарда евро.

"Также при наличии обоснования возможно авансовое финансирование, сумма которого не может превышать 7% — первые две институции предлагают 7% от всей поддержки, а Совет ЕС 7% от суммы займов. Речь о 2,3 миллиарда евро или 3,5 миллиарда евро", — подчеркивает Александра Белетий.

К тому же в Евросоюзе не против перераспределить 50 миллиардов евро, которые Украина должна получить от организации в течение следующих четырех лет. Первая составляющая, как отмечает Белетий, должна была бы финансироваться за счет займа в 33 миллиарда евро и гранта. Другие составляющие — это гранты:

гарантии в сумме 7,9 миллиарда евро;

и третья составляющая — вероятно, в размере около 4 миллиардов евро.

Напомним, ранее стало известно, что комитет по ассигнованиям Сената обнародовал текст законопроекта о пакете поддержки США ряда вопросов, включая вопрос помощи Украине. Ожидается, что наша страна получит 60 миллиардов долларов, из которых более 50 миллиардов долларов выделят на оборонные нужды страны. В то же время спикер Палаты представителей Майк Джонсон уже заявил, что не будет ставить на голосование законопроект, потому что он "еще хуже, чем мы ожидали".

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Между тем заметим, что 31 января в украинском Министерстве финансов сообщили, что Украина уже получила 390 миллионов долларов финансовой поддержки от японского правительства.