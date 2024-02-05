Фінансова допомога ЄС: скільки насправді зможе отримати Україна

У Міністерстві економіки України розраховують, що перший транш в рамках програми Ukraine Facility від Євросоюзу надійде вже у березні 2024 року. Тим часом представниця Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Олександра Бетлій розповіла, як саме європейські партнери планують надавати фінансову підтримку нашій державі.

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З початком повномасштабного вторгнення Росії видатки українського бюджету на соціальну сферу майже повністю фінансують міжнародні партнери. Тож українська влада сподівалася, що у перші дні нового, 2024 року, союзники погодять фінансуванням бюджету та оборонного сектору. Частину фінансової допомоги партнери дійсно погодили, хоча не так швидко, як цього хотілося: 1 лютого всі 27 лідерів Євросоюзу погодили в бюджеті ЄС додатковий пакет підтримки для України. Детальніше про так звану програму Ukraine Facility розповіла на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook провідна наукова співробітниця та координаторка проєктів Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Олександра Бетлій.

Програма Ukraine Facility: на яку допомогу може розраховувати Україна

Отже, як пояснила експертка, вже є три версії документа в рамках програми Ukraine Facility: від Єврокомісії (ЄК), Європарламенту та Ради ЄС.

"Тепер можуть початись тріалоги, бо таки окремі положення ухваленого регулювання відрізняються. Дуже сподіваюсь, що тріалоги будуть швидкими, хоча окремі положення критично відрізняються", — йдеться в дописі Бетлій.

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Як відомо, програма Ukraine Facility передбачає, що Україні надаватимуть допомогу як у вигляді кредитних коштів, так і у вигляді грантів. Однак, як зауважує експертка, Рада ЄС обмежує суму грантів до 17 мільярдів євро, причому наша країна, як очікується, отримуватиме щороку не більше 5 мільярдів євро. Втім, є ще один нюанс.

"На жаль, Рада ЄС визначила, що ці 17 мільярдів євро потенційно фінансуються зокрема за рахунок коштів прибутків з конфіскованих російських активів — Центробанку РФ", — пояснює експертка.

При цьому Рада ЄС передбачає іншу процедуру надання коштів. Якщо раніше провідна роль надавалася лише Єврокомісії, яка аналізувала виконання та ухвалювала рішення виділення коштів або зняття сум за невиконання, то зараз саме Рада ЄС хоче погоджувати відповідні виплати.

"Якщо під час тріалогу буде ухвалено саме такий процес — то це може затримувати надання траншів (якщо я правильно розумію, то Рада ЄС має до місяця часу на це)", — зазначає Белетій у своєму повідомленні.

Водночас Україна може розраховувати на перехідне фінансування (bridge financing) ще до схвалення урядового Плану щодо відновлення та вступу до ЄС. Так уряд зможе отримувати кошти раніше, оскільки держава вже потребує фінансування, тоді як План України ще можуть довго узгоджувати. Але обов'язковою умовою для цього має бути згода Ради Євросоюзу. Сума фінансування становить 1,5 мільярда євро.

"Також за наявності обґрунтування можливе авансове фінансування, сума якого не може перевищувати 7% — перші дві інституції пропонують 7% від всієї підтримки, а Рада ЄС 7% від суми позик. Мова про 2,3 мільярда євро або 3,5 мільярда євро", — підкреслює Олександра Белетій.

До того ж у Євросоюзі не проти перерозподілити 50 мільярдів євро, які Україна має отримати від організації впродовж наступних чотирьох років. Перша складова, як зауважує Белетій, мала б фінансуватися за рахунок позики у 33 мільярди євро та гранту. Інші складові — це гранти:

гарантії у сумі 7,9 мільярда євро;

та третя складова — ймовірно, у розмірі близько 4 мільярдів євро.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що комітет з асигнувань Сенату оприлюднив текст законопроєкту про пакет підтримки США низки питань включно з питанням допомоги Україні. Очікується, що наша країна отримає 60 мільярдів доларів, з яких понад 50 мільярдів доларів виділять на оборонні потреби країни. Водночас спікер Палати представників Майк Джонсон вже заявив, що не ставитиме на голосування законопроєкт, бо він "ще гірший ніж ми очікували".

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Тим часом зауважимо, що 31 січня в українському Міністерстві фінансів повідомили, що Україна вже отримала 390 мільйонів доларів фінансової підтримки від японського уряду.