Возможность покрыть все расходы: как Украина потратит 50 миллиардов евро от ЕС

Как объяснила министр социальной политики Оксана Жолнович, финансовая помощь, которую предоставит Евросоюз, поможет спланировать и своевременно выплачивать социальную помощь гражданам из уязвимых категорий.

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Часть средств от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility на 50 миллиардов евро собираются направить на социальную сферу, чтобы обеспечить выплаты некоторым гражданам. Об этом сказала в эфире программы "Сніданок з 1+1" министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

Она объяснила, что финансовая помощь от Евросоюза позволит Украине планировать и своевременно выплачивать социальную помощь гражданам из уязвимых категорий. То есть у государства будут средства на пенсии и пособия многодетным семьям, людям с инвалидностью, малоимущим и так далее.

"Это возможность покрывать все то, что мы вложили в наш бюджет, полностью, спокойно и планомерно. Все расходы на малообеспеченные семьи и внутренне-перемещенных лиц, многодетных семей, а также доплаты к пенсиям, чернобыльцам, шахтерам. Поэтому все эти расходы мы сможем покрыть с помощью международных партнеров", – рассказала Оксана Жолнович.

Программа Ukraine Facility: детали

Европейский Союз будет предоставлять финансовую помощь Украине в течение четырех лет, то есть до 2027 года. Правительство будет получать как кредитные средства, так и безвозвратные гранты. В то же время, как отметил 1 февраля в своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк, деньги будут предоставлять на определенных условиях: чтобы получить финансирование, украинской власти нужно будет принять какой-то конкретный закон.

"Сам план будет на четыре года, до конца 2027-го. И в каждый квартал, с 2024 по 2027 годы, он будет иметь условный перечень шагов, по которым будут выделяться деньги", — говорится в сообщении депутата.

Он также добавил, что большая часть бюджета программы Ukrainian Facility, а именно 39 миллиардов евро, предназначена именно для Украины.

"Еще восемь миллиардов евро — "Инвестиционный фонд" и три миллиарда — "Техническая и административная поддержка" (компенсация ставки кредитной). Эти 39 миллиардов евро — это как макрофинансовая помощь (в бюджет). Условно, как транш МВФ", — написал Ярослав Железняк.

По его информации, 18 миллиардов евро от Евросоюза Украина, как ожидается, получит уже в 2024 году.

В то же время, как отметил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, значительную часть средств, полученных от Европейского Союза, украинское правительство направит в бюджет, чтобы профинансировать бюджетный дефицит.

Тем временем, как отметила 5 февраля ведущий научный сотрудник и координатор проектов Института экономических исследований и политических консультаций Александра Бетлий, планируется, что наша страна будет получать от ЕС ежегодно не более 5 миллиардов евро.

Напомним, украинскому правительству уже пришлось сократить плановые расходы из государственного бюджета, на фоне отсутствия финансовой поддержки от стран Запада.