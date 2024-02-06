"Європа вірна своєму слову": в ЄК назвали дату першого траншу Україні за програмою на €50 млрд

За словами глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, політична угода за програмою, укладена ввечері 5 лютого, є важливим кроком уперед.

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Перший транш у рамках програми фінансування Ukraine Facility на суму 50 мільярдів євро буде направлено в Україну вже в березні. Європейський союз продовжує надавати підтримку своєму потенційному члену. Про це повідомляє глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter.

За словами голови Європейської комісії, укладена ввечері 5 лютого політична угода щодо програми є значущим прогресом.

"Європа вірна своєму слову", — сказала вона

Крім того, Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ЄС продовжимо надавати таке необхідне і передбачуване фінансування "нашому сміливому партнеру і майбутньому члену".

"Плануємо почати виплати в березні", — додала вона.

Пост Урсули фон дер Ляєн

Нагадаємо, раніше стало відомо, що комітет з асигнувань Сенату оприлюднив текст законопроєкту про пакет підтримки США низки питань, включно з питанням допомоги Україні. Очікується, що наша країна отримає 60 мільярдів доларів, з яких понад 50 мільярдів доларів виділять на оборонні потреби країни. Водночас спікер Палати представників Майк Джонсон уже заявив, що не ставитиме на голосування законопроєкт, бо він "ще гірший, ніж ми очікували".

Тим часом зауважимо, що 31 січня в українському Міністерстві фінансів повідомили, що Україна вже отримала 390 мільйонів доларів фінансової підтримки від японського уряду.