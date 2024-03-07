В Польше зафиксировали рекордный экспорт товаров в Беларусь, — ООН (инфографика)

В первой двадцатке товаров на экспорт встречается немало позиций, связанных с производством: промышленное оборудование, оптические принадлежности, локомотивы, электроника.

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Пока польский экспорт в РФ падает, продажа товаров в Беларусь в 2023 году аномально выросла. Об этом свидетельствует база данных Comtrade Организации Объединенных Наций.

По этой информации, в 2023 году Польша поставила в Беларусь товаров на 2,9 млрд долл. Зато в Россию отправлено продукции на 3,7 млрд долл.

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Польский экспорт в Беларусь состоит из таких направлений:

автомобили — их в прошлом году поставили на почти 1 млрд долл, треть от всех проданных товаров Польши в эту страну;

пластик (217 млн долл);

машинное оборудование (158 млн долл);

электроника (148 млн долл);

краска (125 млн долл).

В первой двадцатке товаров на экспорт в целом встречается немало позиций, связанных с производством: промышленное оборудование, оптические принадлежности, локомотивы, электроника. В частности, именно их экспорт в Беларусь показал динамику роста в течение прошлого года.

Данные UN Comtrade

База данных Comtrade Организации Объединенных Наций собирает подробную глобальную годовую и месячную статистику торговли по продуктам и торговым партнерам для использования правительствами, научными учреждениями, исследовательскими институтами и предприятиями. Данные, собранные Статистическим отделом ООН, охватывают примерно 200 стран и представляют более 99% мировой торговли товарами. Информацию можно получить в различных форматах, включая инструменты разработчика API для интеграции в корпоративные приложения и рабочие процессы. Абоненты получают доступ к дополнительным функциям для повышения эффективности и конкретности.

Напомним, 7 марта Европарламент поддержал продление остановки импортных пошлин и квот на агроэкспорт Украины. В комиссии ЕП отметили, что меры по либерализации зависят от уважения Украины к демократическим принципам, правам человека, верховенству закона и ее постоянных усилий в борьбе с коррупцией и организованной преступностью.