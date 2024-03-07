В Польше умерли двое военных, раненные во время учений: что известно (видео)

По данным Военного ординариата Польши, на полигоне тактической подготовки "Бучеж" водитель гусеничной машины BWP-1 сбил двух солдат.

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Во время учений в Польше погибли двое военнослужащих 1-й Варшавской танковой бригады. Об этом написал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в социальной сети X.

Глава оборонного ведомства отметил, что военные погибли в результате травм, полученных ими во время несчастного случая на учебном полигоне.

"Последние часы были очень тяжелым временем для всех нас" — написал Косиняк-Камыш.

В Главном командовании Вооруженных Сил Польши сообщили, что в связи с гибелью военных, во всех воинских частях были приспущены государственные флаги.

"Это символический акт отдачи дани памяти нашим воинам, трагически погибшим в результате несчастного случая на полигоне. Почтите их память!" — отметили в ведомстве.

Во всех воинских частях Польши были приспущены государственные флаги

Президент Польши Анджей Дуда выразил соболезнования семьям и близким погибших и заявил, что "приветствует самоотверженность, с которой польские солдаты служат безопасности государства".

"С грустью воспринял известие о трагическом происшествии с двумя польскими солдатами, произошедшем во время тренировок на полигоне в Дравско", — написал глава государства в соцсети X.

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Военный ординариат Польши уточнил, что несчастный случай произошел 5 марта в Дравско-Поморском воеводстве на полигоне тактической подготовки "Бучеж".

По данным ведомства, водитель гусеничной машины BWP-1 сбил двух солдат. В результате происшествия на месте погиб двадцатилетний рядовой, а еще один военнослужащий, капрал, получил серьезные ранения и был доставлен вертолетом в госпиталь в Щецине, однако медикам не удалось его спасти.

В ординариате также отметили, что епископ Веслав Лехович попросил капелланов помолиться за солдат, погибших в результате аварии.

"Пусть память о трагически погибших воинах вызовет в нас не только выражения сочувствия, но и возродит желание продолжать службу в Войске Польском и для Войска Польского с полной самоотдачей и жертвенностью", — сказал священнослужитель.

Сообщается, что отдел военного дела прокуратуры Щецин-Небушевского района в Щецине начал расследовать происшествие.

Напомним, 5 марта польские СМИ сообщили, что в Польше состоялся очередной этап военных учений Steadfast Defender 24, которые страны-члены НАТО проводят в Европе, начиная с 22 января 2024 года.

Ранее, 4 марта, Вооруженные силы Норвегии сообщили о старте военных учений НАТО Nordic Response 24, которые направлены на защиту северных территорий Альянса.