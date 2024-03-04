20 тысяч солдат НАТО у границ России: Альянс развернул крупные учения в Северном регионе

По данным Вооруженных сил Норвегии, в учениях принимают участие военные из 13 стран-союзниц. Из них около 10 000 будут находиться на суше.

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Военные учения НАТО Nordic Response 24 начались в Финляндии, Норвегии и Швеции. Они проходят под руководством Норвегии и направлены на защиту северных территорий Альянса. Об этом 4 марта сообщают Вооруженные силы Норвегии.

В понедельник НАТО начало серию учений по обороне своей недавно расширенной северной зоны. Более 20 000 военнослужащих из 14 стран примут участие в этих учениях, которые продлятся почти две недели.

Граница между Россией и Финляндией и вступление в НАТО

Финляндия, имеющая общую границу с Россией протяженностью 1340 километров (830 миль), вступила в НАТО в апреле 2023 года, совершив исторический шаг после десятилетий военного нейтралитета. Соседняя Швеция, в настоящее время завершает процесс вступления в военный альянс в качестве его 32-го члена после ратификации предложения всеми членами НАТО.

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Как отмечает издание, и Швеция, и Финляндия развили крепкие связи с НАТО после окончания холодной войны, однако общественное мнение в этих странах оставалось категорически против полноправного членства до вторжения России в Украину.

Основная часть учений Nordic Response пройдет в северной части Северного региона с 3 по 14 марта 2024 года. В Норвегии основная активность будет происходить в районе Бьерквика и внутреннего Тромса, а также на северо-востоке до Альта и центрального Финнмарка. Кроме того, значительная активность будет наблюдаться в морских районах у берегов Тромса и Финнмарка.

Сколько техники и солдат примут участие в учениях

По данным Вооруженных сил Норвегии, в учениях, которые продлятся до 15 марта, участвуют Бельгия, Великобритания, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и США.

"В учениях принимают участие более 20 000 солдат из 13 стран-союзниц. Из них около 10 000 будут находиться на суше и будут наиболее заметны во время учений", — говорится в сообщении ведомства.

По данным финских военных, более 4 000 финских солдат участвуют в учениях Nordic Response 2024, что становится самым обширным участием нового члена НАТО в зарубежных военных маневрах.

Шведские вооруженные силы сообщили, что около 4500 военнослужащих ВВС, армии и флота страны примут участие в учениях, которые проходят в сложных условиях арктической зимы.

В воздухе будут задействованы более 100 истребителей, транспортных самолетов, самолетов морской разведки, а также союзные вертолеты CH43 Super Stallion, Merlin, Cobra и Osprey. На земле тысячи солдат будут защищать и охранять территорию Северной Европы с помощью различных артиллерийских систем, танков, гусеничных машин и других наземных транспортных средств. По словам норвежских военных, совместные учения будут направлены на оборону и защиту Северного региона.

"Мы должны быть в состоянии дать отпор и остановить любого, кто попытается бросить вызов нашим границам, ценностям и демократии", — сказал в своем заявлении бригадный генерал Трон Странд из Королевских ВВС Норвегии, командующий Норвежским центром воздушных операций. "Учитывая нынешнюю ситуацию с безопасностью в Европе, эти учения чрезвычайно актуальны и важны как никогда", — добавил он.

Напомним, 26 февраля аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что президент Российской Федерации Владимир Путин 26 февраля подписал два указа, которые официально восстанавливают Московский и Ленинградский военные округа, что отвечает предполагаемой цели Москвы по подготовке к военной агрессии против НАТО.

В свою очередь бывший министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс 27 февраля заявил, что если Россия решится бросить вызов НАТО, Калининград будет "нейтрализован" в первую очередь.