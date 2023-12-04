Готовится ли Финляндия к войне с РФ: зачем страна закрыла свою границу

Европейские соседи России закрывают пункты перехода на границе с ней. На такой шаг уже пошли Норвегия и Финляндия. Зато Германия закрывает свои консульские центры в городах России. Фокус узнавал, что стало причиной таких решений и какие последствия будут иметь в будущем.

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Финляндия закрыла всю сухопутную границу с Россией в целях национальной безопасности с 30 ноября. Причина — массовый поток мигрантов со стороны РФ, что угрожает дестабилизации политической ситуации в странах НАТО.

Длина границы между Россией и Финляндией — чуть более 1300 километров. И на этом участке существует восемь пропускных пунктов, последние недели работал только один — Райа-Йоосеппи, расположенный за полярным кругом в Лапландии. Это три часа в пути от Мурманска. Он работал, ведь на этом настаивала финская комиссия по равенству. Но сейчас закрыт и он. Минимум до 13 декабря. Просьбу об убежище можно подать или в аэропорту, или в порту.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо говорит, рост просителей убежища — дело рук России. "Очевидно, что им помогают, — заявлял премьер-министр на прошлой неделе, — Российские пограничники явно изменили свои процедуры и позволяют пересекать границу людям с недействительными документами". И это может быть "наказание" за то, что страна решила присоединиться к Североатлантическому альянсу после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году — 4 апреля 2023 года страна вступила в НАТО, став 31 членом Альянса.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также уверен, что Россия использует миграцию как инструмент давления на Европу.

Действия в интересах России

Ситуация на российско-финской границе начала обостряться в конце лета. Тогда речь шла о появлении единиц желающих пересечь границу пешком, без необходимых документов. Преимущественно граждан Афганистана, Пакистана, Сирии, Йемена, Марокко или Кении, заявляющих о своем желании написать заявление об убежище. Сначала пограничники им отказывали формально — пересечение границы возможно только на технических средствах.

Впоследствии в сети появились видео, на которых видно организованную раздачу велосипедов из микроавтобусов в российском пограничье. На них садились мигранты и ехали в пункт пересечения. В ответ Финляндия официально запретила пересечение границы на велосипедах, и установила бетонные ограждения и заборы.

Ежемесячно количество просителей убежища увеличивалось. В один из дней ноября, по данным местной пограничной службы, искателей убежища было до 160 человек. На одном из пропускных пунктов пришлось даже применили слезоточивый газ против мигранта, который попытался прорваться через границу.

Нелегалам раздают велосипеды в российском пограничье и отправляют прорывать границу Финляндии Фото: Twitter

Представители финского правительства пытались разговаривать с российской стороной, но безрезультатно. Зато на самой границе финские пограничники фиксировали картину, когда россияне вытолкали группы мигрантов со своей территории и закрыли за ними ворота.

И это усложняет ситуацию, поскольку Финляндия по гуманитарным соображениям не может оставить людей находиться на холоде. А пустить одну группу — значит, что появятся новые. Не пустить — возможны человеческие жертвы. Кадры замерзающих на границе лиц, а особенно если среди них будут дети, будут вызывать возмущение даже среди финнов и могут стать причиной возникновения политического кризиса.

"Чтобы не тратить лишние деньги финны вынуждены отказываться от задекларированных норм по работе с миграционными потоками, хотя до этого страны ЕС столетия создавали нормы внешних социальных гарантий для тех, кто попадает в страну и просит убежища. Оказалось, когда речь идет о единичных и постепенных случаях, система работает, а когда потоки мигрантов становятся большими — превращается в проблему", — говорит Фокусу эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич.

Он убежден, на следующем этапе возможен рост определенного напряжения внутри общества, рост правых настроений и проблемы внутриполитического характера.

"У этого процесса есть две составляющие. Первая — идея РФ. Вторая — еще один ее исполнитель, а это Беларусь, — продолжает аналитик, — Беларусь получила несколько важных сигналов от соседей и Китая, что Лукашенко стоит заканчивать тему конфронтации. И в результате количество попыток пересечения границы с Польшей за последние месяцы уменьшилось. Но эти мигранты, которые приехали, должны были бы куда-то деться. Некоторые задержанные мигранты говорят, что они попытались выбраться через Беларусь, но пошла информация, что можно перейти финскую границу. То есть речь идет о чисто российской позиции и белорусских потоках, которые сегодня переориентировались на российско-финскую границу".

Нечто подобное уже было в Беларуси

Кризис на границе ЕС возникает не впервые. Россия и раньше пыталась устраивать гибридные атаки против стран Европейского Союза.

Летом и осенью 2021 года Беларусь устроила подобное испытание для Польши, Латвии и Литвы. Тогда на границе появилось большое количество представителей из стран Ближнего Востока и Африки. Мигранты утверждали, что их сопровождали и даже побуждали ехать белорусские пограничники. Позже стало известно, что в Беларусь мигрантов привозили специальными авиарейсами, некоторые из них выбрали для себя многомесячное пребывание на границе Белоруссии, некоторые вернулись на родину. Прилетают ли подобные самолеты в Россию — сказать трудно.

В Финляндии в 2016 году также возникала подобная ситуация. Тогда в январе-феврале на финскую границу в Лапландии приехали несколько сотен мигрантов. До этого Россия предоставляла им жилье и транспорт. В то время как раз проходили учения стран НАТО, к которым присоединялась Финляндия.

Важно заметить, что количество искателей убежища на финской границе пока было меньше, чем когда-то на польской. Но эксперты, в частности, польские считают, что ситуация с беженцами на финско-российской границе со временем будет ухудшаться.

Похожий миграционный кризис уже устраивался на границе Польши и Беларуси перед началом полномасштабного вторжения РФ в Украину

Об этом, в частности, говорит профессор Варшавского университета, специалист по миграции Мацей Душчик изданию Yle. Он прогнозирует, что мигранты могут прибывать в Финляндию не только официальными пограничными пунктами, но и лесами. Он ссылается на прошлый опыт и утверждает, что существует сеть, которая контролируется турками и представителями Саудовской Аравии. И это бизнес для них. Едут и в Польшу, если хотят остаться в одной из стран ЕС, и в Финляндию, где есть достаточно высокие социальные гарантии.

Финские журналисты мониторят объявления в интернете о транспортных услугах и говорят, что видят повышенную активность: кто предлагает "легкий проезд" через Финляндию в Европу, даже на такси, кто-то организует большие группы на январь 2024 года.

Европа в ожидании политического кризиса

"Мы имеем доказательства того, что, в отличие от того, как это было раньше, российские пограничники не просто пропускают на выезд в Финляндию людей без необходимых документов, но и активно помогают им попасть в пограничную зону", — комментирует министр иностранных дел Элина Валтонен.

Тем временем Россия обвинения отвергает. В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переходами могут пользоваться те, кто имеет право. А изменение политики Финляндии в отношении России назвали русофобской.

О том как некоторые мигранты добираются в Финляндию, говорят в своих блогах. У них есть вся схема: покупка велосипеда в Санкт-Петербурге, поезд до границы, предварительная проверка документов и вероятная отмена российских виз (кроме велосипедов Россия выдавала мигрантам еще и визы — студенческие и туристические), автомобильный трансфер до границы, ночь в гостинице и "прогулка" на байке. Финальную дистанцию снимали на камеры даже российские журналисты.

Политическая нестабильность — это главная цель России, которая ведет войну и обостряет конфликты.

Когда речь шла о Польше, проблему удалось решить благодаря давлению Европейского союза на страны, откуда происходили мигранты.

Но сейчас речь идет о том, что подобные ситуации могут сложиться и на других участках границы ЕС. Норвегия уже заявила, что готова закрыть границу с РФ единым контрольно-пропускным пунктом. Также обсуждает такую возможность Эстония и строит заграждения.

Россия уже не впервые использует миграцию, как инструмент давления на Европу Фото: БелТА

"Каждая страна попытается масштабировать этот вызов для себя, чтобы получить дополнительную внешнюю поддержку. Это логично с точки зрения политики и защиты своих интересов. Для Финляндии — естественно попытаться получить помощь и содействие, или хотя бы политическое сотрудничество от партнеров по НАТО. То, что финны попытаются поднять вопрос на уровне НАТО — это естественно. Но угроза сегодня пока является вызовом именно для Финляндии", — говорит Игорь Тышкевич.

Пока Финляндия выбрала для себя путь отказов — правительство страны сообщает, что ни один из недавно прибывших мигрантов не получил положительного решения о его предоставлении. Некоторые получили отрицательные ответы, и, возможно, попытаются их обжаловать. Также Финляндия и Россия разорвали договор о приграничном сотрудничестве.

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