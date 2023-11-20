История замороженных военных конфликтов в мире. Пять уроков для Украины

Россия ищет возможности заморозить войну в Украине, чтобы иметь территорию нестабильности на долгие годы. Такой подход — часть государственной политики РФ. Она не только имеет несколько таких конфликтов на постсоветском пространстве, в частности, в Приднестровье, Абхазии и Северной Осетии, но и пытается будоражить противостояние в Европе, Азии и Африке. Фокус исследовал замороженные конфликты в мире и нарисовал потенциальную карту очагов нестабильности.

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После нападения России в 2014 году на востоке, а также в Крыму возникли территории, контролируемые Россией. Битва за их возвращение, в частности, в Донецкой и Луганской областях, продолжалась восемь лет. И все это время приходилось слышать о необходимости определения статус-кво. Иными словами, Украина должна была согласиться с потерей контроля над определенными территориями, поэтому конфликт должен быть заморожен.

Прошло почти десять лет, Россия совершила новый акт агрессии, осуществив полномасштабное вторжение, оккупировав большую часть Левобережной Украины. И разговоры о возможной фиксации так называемой линии разграничения не прекращались. В частности, и из уст международных партнеров и высшего руководства Украины. Правда, тональность их несколько отличается. В то время как в кулуарах европейских саммитов и мировых форумов можно услышать о необходимости вести переговоры с РФ, и даже речь может идти о вступлении в НАТО в пределах контролируемых территорий, в Украине намерения России понимают хорошо. Президент Украины и другие высокопоставленные чиновники, а также отдельные международные партнеры не раз заявляли, что Украина не может позволить себе слабость согласиться на замораживание конфликта с Россией. "Замороженный конфликт — это такая же война. Это вулкан, который спит. Мы понимаем этого зверя — он все равно восстановит свои силы и пойдет дальше. Поэтому мы не можем позволить себе любые патовые ситуации", - сказал Зеленский в недавнем интервью иностранным журналистам.

"Расширение возможностей": между Грузией и Молдовой

После распада Советского союза Россия начала терять свое влияние на бывшие республики. Поэтому и решила заявлять права на определенные территории, начиная военные конфликты. Главным ее оружием была поддержка сепаратистских настроений, которые заявляли о "притеснениях русскоязычных". Так было в Приднестровье, Южной Осетии и Абхазии, а затем и в Крыму и на Донбассе.

В 1989 в Молдове был принят закон, который определял румынский язык с латинским правописанием официальным. Уже скоро на левом берегу Днестра возникли очаги протестов против этого. Они выступали против такой языковой политики Кишинева. Так было объявлено о создании Приднестровской советской молдавской республики. На их стороне выступила 14 гвардейская армия РФ. В результате этих выступлений Молдова потеряла контроль над территорией. Официально эту республику не признало международное сообщество. И даже Россия, хотя и начала неофициально оказывать поддержку — экономическую, политическую и дипломатическую. В 2006 году в Приднестровье состоялся так называемый референдум, по результатам которого тотальное большинство жителей якобы высказалось за независимость и будущее объединение с РФ.

Парламентская ассамблея Совета Европы признала Приднестровье территорией Молдовы, оккупированной Россией только в 2022 году Фото: Открытые источники

15 марта 2022 года Парламентская ассамблея Совета Европы признала Приднестровье территорией Молдовы, оккупированной Россией. РФ там держит свой военный контингент. Его численность неизвестна.

Грузино-абхазский конфликт 1992-1993 годов начался с того, что Грузия ввела войска с целью обеспечения целостности территорий страны. Взамен Россия оказала поддержку абхазской стороне. В конце концов Грузия потеряла контроль над территориями, их вынуждены были покинуть около 250 тысяч этнических грузин. В 1992-м Грузия потеряла и контроль над Южной Осетией, бывшей автономной областью в составе Грузии. Тогда же произошло замораживание конфликта. В эту зону нестабильности были введены "миротворческие силы", большинство их представителей были россиянами. В период до 2008 года эти регионы то просились в состав РФ, то провозглашали свою "независимость". В конце концов война России против Грузии 2008 года внесла определенность. Тогда Москва признала эти регионы "независимыми государствами", а также побудила это сделать Никарагуа, Венесуэла и Науру. Международное сообщество и сейчас считает Абхазию и Южную Осетию неотъемлемыми частями Грузии, временно оккупированными Россией.

"Сейчас на постсоветском пространстве есть два замороженных конфликта — Приднестровье и Абхазия с Южной Осетией. Но возможности для их активизации нет", — говорит в комментарии Фокусу военный эксперт и историк Михаил Жирохов. Он исследовал конфликты на постсоветском пространстве.

"Нынешняя грузинская власть, которая пришла демократическим путем, пророссийская. Она не выступает за решение этого конфликта — ее устраивает такая ситуация, которая есть сейчас, — добавляет он. — В Приднестровье Россия может и была готова активизировать, но не имела возможностей. Потому что отсутствует прямое сообщение с российским контингентом — в Приднестровье отсутствует сухопутный и воздушный коридор с РФ. А местный российский контингент достаточно условный — там служат жители Приднестровья, которые взяли российские паспорта и считаются гражданами России. Молдова время от времени заявляет о возможном обострении, но на практике они выбрали путь мирной реинтеграции, резких движений не наблюдается. Нет ни в обществе, ни во власти настроений для решения этого конфликта уже сейчас".

На карте мира еще много замороженных военных конфликтов, которые ждут своего решения Фото: Фокус

Приднестровский конфликт мог быть активизирован в результате вторжения в Украину.

"Но повторю: та группировка, которая там находится, достаточно ограничена в военном смысле. У нее нет танков, авиации — фактически ничего. Так называемая армия не имеет никакого военного значения. Она только охраняет огромные склады с устаревшими боеприпасами в населенном пункте Колбасная. В случае, если бы Россия захватила побережье Черного моря, смогла бы образовать сухопутную связь с Приднестровьем. И россияне планировали высадку морского десанта и пробивание коридора. Если бы Россия могла там активизироваться, она бы активизировалась в начале широкомасштабного вторжения, был бы открыт еще один фронт против Украины".

Азербайджан там навсегда

Еще одна точка нестабильности на постсоветском пространстве — Нагорный Карабах. Там официально конфликт касался двух суверенных государств — Азербайджана и Армении. Однако Россия тоже имела там значительную сферу влияния. Он начался еще в 1988 году, и долгое время считался замороженным. Но 19 сентября 2023 года Азербайджан начал военную операцию на территории Нагорного Карабаха. И уже на следующий день руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики согласилось вывести военных, расформировать и полностью разоружить свою "армию обороны".

"Конфликт в Нагорном Карабахе закрыт. Именно за эту территорию. Потому что все, в том числе и Армения признали, что эта территория находится под юрисдикцией Азербайджана", — продолжает Жирохов. Но замечает: ситуация может раскачиваться только за счет того, что Азербайджан на фоне мощной победы может пробивать путь к Нахичевани.

"То есть они как победители могут выдвинуть какие-то условия для Армении. России в этом регионе невозможно что-то сделать, это не так как во времена непризнанной какой-то республики. Азербайджан там навсегда. Другой вопрос, что Армения отходит от России, идет на Запад, и это может не нравиться России, и она может применить силу, образовав еще один очаг нестабильности", — говорит он.

Миротворческие силы РФ в Нагорном Карабахе лишь наблюдали за действиями азербайжданской армии Фото: eurasia.expert

После проигрыша в Карабахской войне, Армения ратифицировала Римский устав Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина, а в конце октября представитель этой страны принял участие во встрече по украинской Формуле мира на Мальте. Это существенные признаки того, что Армения действительно стремится оторваться от РФ. Но эксперты считают, что Россия может начать процесс, нацеленный на смену власти в Армении, она продвигает нарратив, что "запад заинтересован в дестабилизации Армении".

"Десятилетиями постсоветские границы были причиной конфликтов. Россия продолжала через замороженные конфликты держать Кавказ зависимым от себя — главным образом через экономику, поставки оружия и посредничество. Однако Карабах сейчас полностью под контролем Азербайджана, и в конце концов Баку решит, будет ли продолжать там свое присутствие Россия. Карабахский конфликт после поглощения азербайджанской стороной пока несколько лишил России рычагов влияния. Москва призывает присоединиться к протестам против правительства и поддержать так называемых "патриотических лидеров". Многие из этих "патриотических лидеров" служат интересам России", — говорит в одном из интервью научный сотрудник Лаборатории цифровых расследований Атлантического Совета Ани Меджлумян.

Европейский регион: акцент на Косово

Еще один замороженный конфликт — между Сербией и Косово.

В 1996 году началась гражданская война армии освобождения Косово вместе с албанскими военными формированиями против сербско-югославских военных частей. В течение нескольких лет ситуация только усложнялась: международное сообщество фиксировало многочисленные военные преступления со стороны югославских военных, репрессии против албанского населения и нежелание Белграда идти на уступки. Все это привело к тому, что 24 марта 1999 года силы НАТО начали военно-воздушную операцию Allied Force — бомбардировку Югославии, а Косово перешло под контроль ООН.

Сейчас ситуация отличается тем, что суверенитет Косово признают более 100 государств-членов ООН, а страна — потенциальный кандидат на вступление в ЕС.

И хотя этот конфликт пока является замороженным, между Косово и Сербией периодически возникают вооруженные противостояния. В 2022 и 2023 годах напряжение между странами постепенно увеличивается.

"Для взбудораживания ситуации Россия может использовать Косово. Там события могут разразиться в любой момент. Но поддержка Сербии от России не полная, сербское общество больше смотрит в сторону Европы. Поэтому это могут быть провокации, но не мощная война, которую мы видели в 1999 году. Но обострение может повлиять на интересы многих, в частности, США, потому что там завязаны интересы многих", — говорит эксперт Михаил Жирохов.

Суверенитет Косово признают более 100 государств-членов ООН, но Сербия продолжает считать эту территорию своей

Ранее Фокус также писал, что сербы не заинтересованы в вооруженном конфликте. Несмотря на то, что в западных медиа предполагают "крымский сценарий", при котором сербы при поддержке Кремля направят "зеленых человечков" для установления контроля над северным Косово, вероятность этого невысока.

Уже десятки лет продолжается замороженный конфликт на Кипре. Его причина — межэтнические разногласия между греко-киприотами и турко-киприотами. Одни хотели объединиться с Грецией, другие стремились разъединить на две части: турецкую и греческую. Для урегулирования конфликта в 1964 году ООН разместил на острове миротворческий контингент. И он там находился там десять лет. В 1974-м Греция совершила на Кипре переворот, в ответ турецкие власти ввели войска. В следующем году Кипр разделился на две части — южную и северную.

Позже, некоторые эксперты, в частности тогдашний министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко говорил, что "в результате срыва "нормандского формата", Украину может ждать "кипрский вариант" на Донбассе". То есть вечно не урегулированного конфликта.

В Азии: от Южной Кореи до Тайваня

До сих пор в стадии "замораживания" находится и конфликт между КНДР и Южной Кореей, поддерживаемой США. Более того, стороны формально до сих пор находятся в состоянии войны, после завершения в 1952 году Корейской войны мирный договор между ними так и не был подписан. И этот пример также используется для проектирования украинско-российской войны. "Корейский сценарий" на Западе рассматривают как возможный для замораживания войны РФ против Украины.

Однако, учитывая постоянные угрозы со стороны КНДР вряд ли кто-то может сказать, что ситуация в регионе решена и стабильна. Сейчас не только Китай, но и Россия помогают Северной Корее расширять свой военный потенциал, позволяя Пхеньяну уклоняться от санкций.

Кроме того, постоянно движется спор между Индией и Пакистаном за Кашмир. Он длится с 1947 года и характеризуется периодами как короткого перемирия, так и обострений и провокаций.

План "заморозки" для Украины

Главный риск замороженных конфликтов — они длятся годами и десятилетиями, и определенная из сторон, возможно, третья сила может пользоваться ими для осуществления провокации. В случае украинских территорий в течение почти десяти лет вариант заморозки всегда существовал. Но в разное время украинское общество выступало против этого. Главный аргумент — нельзя оставлять часть граждан в заложниках у оккупанта

"Давайте вспомним план Штайнмайера, когда речь шла о создании условных двух Украин по принципу северной и южной Кореи, — вспоминает Михаил Жирохов, — Думаю, тогда Порошенко и его администрация были более склонны к этому варианту. Но общество не воспринимало его. Сейчас и нечего об этом говорить. Под каким соусом это можно подать людям, которые потеряли родных и знакомых в этой войне? Кто решится заявить, что мы идем на условный "Минск-3". Это будет взрыв. Это понимает господин Зеленский, который планирует сохранять власть. Поэтому я не знаю, как можно чисто технически реализовать этот план заморозки. Западные политики могут настаивать на таком плане. И закулисные процессы, очевидно, продолжаются.

Подписав "Минск-2", Кремль получил семь лет для подготовки полномасштабного вторжения в Украину Фото: Слово и Дело

Один из них — уже упомянутое предложение бывшего генсека НАТО Расмуссена о принятии Украины в НАТО в пределах неоккупированных территорий. Эксперт отмечает: бывшие высокопоставленные чиновники после увольнения выражают часто исключительную свою позицию, которая может не совпадать с официальной. "Возможно, тестируют реакцию общества, в частности, западное. Но в любой момент может прозвучать заявление, что это личное мнение Расмуссена", — добавляет он.

Также от замораживания конфликта пытается уберечь главнокомандующий Валерий Залужный. Напомним, недавно он написал колонку для издания The Economist. В ней он говорит, что война "постепенно переходит в позиционную форму", а для преодоления ее Украине необходимо получить преимущество в воздухе. То есть Залужный отмечает, сейчас ситуация на фронте определяется как определенная пауза, которую каждая из сторон может использовать в свою пользу.

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