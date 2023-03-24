Эскалация в Приднестровье: в Кремле не отказались от плана высадить в Тирасполе десант, — СМИ

По мнению военных экспертов, этот план является самоубийственным, поскольку российским самолетам нужно будет преодолеть воздушное пространство, которое находится под контролем украинских ПВО.

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Министерство обороны Молдовы зафиксировало работы по ремонту и модернизации аэродрома под Тирасполем в непризнанной "Приднестровской Молдавской Республике". Как сообщили 24 марта журналисты Defense Romania со ссылкой на свои источники, аэродром хотят приспособить к посадке самолетов в ночное время — это может означать, что Москва не отказалась от плана высадить российских десант на территории ПМР.

Отмечается, что Кишинев опасается потенциалом российских оккупационных войск, которые способны разморозить конфликт с целью заблокировать выбранный Кишиневом проевропейский путь. Однако Приднестровье изолировано и для российских войск нет другого варианта кроме, как десантировать контингент на территории непризнанной республики.

Между тем обозреватели Defense Express отметили, что такая операция подразумевает пролет российских самолетов через воздушное пространство Украины. Но это, по сути, самоубийственный план, поскольку им нужно преодолеть около 70 км под присмотром сил украинских ПВО и разведывательных самолетов НАТО.

Даже если пройти на предельно низкой высоте над Днестровским лиманом, самолеты должны будут приземлиться в 7-12 км от украинской границы и территории Молдовы, то есть в зоне досягаемости артиллерии и РСЗО. Кроме того, вероятно, в операции могут принять участие подразделения 126-ой отдельной бригады береговой охраны и 810-ой бригады морской пехоты ВС РФ, однако оба подразделения уже понесли большие потери в боях с Силами обороны. Учитывая эти факторы и уровень нынешней оснащенности и подготовки этих частей, вряд ли можно надеяться на успех планируемой операции, подчеркнули обозреватели.

Напомним, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в июле 2022 заявил, что украинская сторона сделает все, чтобы помочь властям Молдовы изгнать российские войска из оккупированного ими Приднестровья. Он добавил, что лично поддерживает стремление Кишинева избавиться от оккупационных войск на территории непризнанной республики.

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан 1 марта по поводу ситуации в Приднестровье заявил, что Россия не пойдет на эскалацию в регионе, а будет пытаться вести информационную войну. По его словам, Кремль не обладает достаточным ресурсом, чтобы вторгнуться в Молдову военным путем.