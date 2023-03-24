Ескалація у Придністров'ї: у Кремлі не відмовилися від плану висадити у Тирасполі десант, — ЗМІ

На думку воєнних експертів, цей план є самогубним, оскільки російським літакам потрібно буде подолати повітряний простір, який перебуває під контролем українських ППО.

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Міністерство оборони Молдови зафіксувало роботи з ремонту та модернізації аеродрому під Тирасполем у невизнаній "Придністровській Молдавській Республіці". Як повідомили 24 березня журналісти Defense Romania із посиланням на свої джерела, аеродром хочуть пристосувати до посадки літаків у нічний час — це може означати, що Москва не відмовилася від плану висадити російських десант на території ПМР.

Зазначається, що Кишинів побоюється потенціалом російських окупаційних військ, які здатні розморозити конфлікт із метою заблокувати обраний Кишинів проєвропейський шлях. Однак Придністров'я ізольоване і для російських військ немає іншого варіанта, крім десантування контингенту на території невизнаної республіки.

Тим часом оглядачі Defense Express зазначили, що така операція передбачає проліт російських літаків через повітряний простір України. Але це, по суті, самогубний план, оскільки їм потрібно подолати близько 70 км під наглядом сил українських ППО та розвідувальних літаків НАТО.

Навіть якщо пройти на гранично низькій висоті над Дністровським лиманом, літаки мають приземлитися за 7-12 км від українського кордону та території Молдови, тобто у зоні досяжності артилерії та РСЗВ. Крім того, ймовірно, в операції можуть взяти участь підрозділи 126-ї окремої бригади берегової охорони та 810-ої бригади морської піхоти ЗС РФ, проте обидва підрозділи вже зазнали великих втрат у боях із Силами оборони. З огляду на ці фактори та рівень теперішньої оснащеності та підготовки цих частин навряд чи можна сподіватися на успіх запланованої операції, підкреслили оглядачі.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у липні 2022 року заявив, що українська сторона зробить усе, щоб допомогти владі Молдови вигнати російські війська з окупованого ними Придністров'я. Він додав, що особисто підтримує прагнення Кишинева позбавитися окупаційних військ на території невизнаної республіки.

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан 1 березня з приводу ситуації у Придністров'ї заявив, що Росія не піде на ескалацію в регіоні, а намагатиметься вести інформаційну війну. За його словами, Кремль не має достатнього ресурсу, щоб вторгнутися до Молдови воєнним шляхом.